Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Parma maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SPALLETTI: 'OSIMHEN YIKICI GÜÇ, ICARDI ÇALIŞTIĞIM EN BÜYÜK BİTİRİCİLERDEN'

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray eşleşmesinin sorulması üzerine eski öğrencileri Victor Osimhen ile Mauro Icardi'yi överek sözlerine başlayan Spalletti, "Osimhen ve Icardi’nin kan grupları adeta '9 numara'.

Bu ikisine sahipseniz elinizde her türlü çözüm var demektir; geriye sadece eve nasıl gireceğinize karar vermek kalır: İster zili çalarsınız, ister kapıyı kırıp girersiniz. Victor (Osimhen) yıkıcı bir güç, Mauro (Icardi) ise çalışma fırsatı bulduğum en büyük bitiricilerden biri." dedi.

'GALATASARAY İLE OYNAMAK GİRDABIN İÇİNE GİRMEK GİBİ'

Galatasaray'ın gücüne vurgu yaparak eşleşmenin zor olacağını ifade eden İtalyan teknik adam şunları ekledi:

"Galatasaray ile oynamak, kaçınılması kaçınılmaz bir girdabın içine girmek gibi; o girdabın içinden geçmek zorundasınız.

Maç ve sahadaki ikili mücadeleler öyle bir heyecan seviyesinde ki, topun kendisi bile bazen ikinci planda kalabilir.

Galatasaray sert bir takım ama tur için şanslarımızı eşit görüyorum. Yine de şu an en iyisi Parma maçını düşünmek."