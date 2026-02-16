Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu için play-off eşleşmesinin ilk maçında evinde Juventus ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yarın saat 20.30'da oynanacak dev maç öncesi Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SPALLETTI: 'OSIMHEN VE ICARDI'DEN 9 NUMARA ANSİKLOPEDİSİ ORTAYA ÇIKAR'

Toplantının başında eski öğrencileri Osimhen ve Icardi ile ilgili yönetilen soruyu cevaplayan Spalletti, "Osimhen ve Icardi'nin birlikte oynamasına karar verecek olan kişi Okan Buruk. İkisi birlikte oynadıklarında 9 numara ansiklopedisi yaratabilirler. O düzeyde oyuncular. Bir tanesi kaos yaratıyor, diğeri de o kaostan yararlanmayı iyi biliyor. Dolasıyla her ikisinin de olağanüstü kalitesi var. Tek çözüm, onlara mümkün olduğunca az top ulaşmasını sağlamak." dedi.

'GALATASARAY'A KARŞI OYNAMAYI BASKI DEĞİL MUTLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ'

Galatasaray'ın bütün seçeneklerine karşı hazırlıklı olmalıyız. Bir korkuyla sahaya çıkamayız. Biz mümkün olduğu kadar ilk baskıdan kurtulmak için hareket edeceğiz. Sizin yarı sahanızda maçı sürdürmeyi planlıyoruz. Belki yapamayacağız ama isteğimiz bu.

Bütün güçlüklerin farkındayız. Yarın neyle karşı karşıya olacağımızı biliyoruz. Bütün maçları izledik. Okan Buruk'un nasıl biri olduğunu biliyoruz. Biz bu düzeyde bir maç yapacağımız için çok mutluyuz. Galatasaray'a karşı oynamayı bir baskıdan ziyade mutluluk olarak görüyoruz. Önce baskıdan çıkmayı ve sonra yeteneklerimizi sergilemeyi hedefliyoruz.