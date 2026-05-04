İtalya Serie A'da Juventus'un son dönemdeki çıkışında önemli pay sahibi olan Luciano Spalletti nisan ayının en iyi teknik direktörü seçildi.

DAZN'a verdiği röportajda Spalletti, takımının 10 numarası Kenan Yıldız'a değinmeden geçemedi.

'ORTALAMANIN ÜZERİNDE BİR OLGUNLUK SERGİLİYOR'

Kenan Yıldız’ın yaşına rağmen sergilediği performansı öven Spalletti, “20 yaşında mı? Doğru, ama bunu unutuyoruz çünkü ortalamanın üzerinde bir olgunluk sergiliyor” dedi.

'EN ÖNEMLİ ŞEY TAKIMI SEVMESİ'

Genç oyuncunun en önemli özelliğine vurgu yapan İtalyan teknik adam, “En önemli şey takımı sevmesi. Sahadaki performansında bunu hissediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

'İKİ YÖNLÜ OYNAMASI ÇOK DEĞERLİ'

Kenan Yıldız’ın sadece hücumda değil savunmada da katkı verdiğini belirten Spalletti, “İki yönlü oynama isteği, takım arkadaşlarına yardım etme arzusu ve kendi özellikleri dışında da katkı sağlamaya çalışması en çok takdir ettiğim yönü” şeklinde konuştu.