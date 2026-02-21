İtalya Serie A’nın 26. haftasında Juventus sahasında Como’ya 2-0 mağlup oldu.

KENAN YILDIZ OYUNDAN ALINDIKTAN SONRA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Maça ilk 11’de başlayan Kenan Yıldız 83’üncü dakikada oyundan alındığı sırada teknik direktör Luciano Spalletti’ye tepki göstermişti.

İkili arasında yaşanan tartışma kameralara yansırken maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Luciano Spalletti, Kenan Yıldız’ın neden oyundan aldığına açıklık getirdi.

SPALLETTI: 'GERÇEK BİR ŞAMPİYON TEPKİSİYDİ'

Spalletti, “Kenan bir darbe aldı, topallıyordu. Bana devam edebileceğini söyledi ama şimdi buz uyguluyor ve göreceğiz. Bu, zor durumlarda orada olmak istemesiyle ilgili karakterini gösteriyor, gerçek bir şampiyonun tepkisiydi." diyerek Kenan Yıldız’ın oyundan alınmasına verdiği tepkinin sorumluluk bilincinden kaynaklandığını vurguladı.

GALATASARAY RÖVANŞI ÖNCESİ DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray ile oynanacak rövanş maçı öncesi Kenan Yıldız’ın sakatlığının ciddi olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.