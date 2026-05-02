Serie A’nın 35. haftasında Hellas Verona ile karşılaşacak olan Juventus’ta Kenan Yıldız’ın oynayıp oynamayacağı merak konusuydu.

Teknik direktör Luciano Spalletti, genç futbolcunun sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

KENAN YILDIZ İÇİN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Spalletti, Kenan Yıldız’ın durumunun yakından takip edildiğini belirterek, oyuncunun sağlık durumunun öncelikli olduğunu vurguladı. İtalyan teknik adam, genç yıldızın sahalara dönüş sürecinin kontrollü şekilde ilerlediğini ifade etti.

SON ANTRENMANLARDA OLUMLU SİNYAL

Deneyimli teknik direktör, oyuncunun son antrenmanlardaki performansına dikkat çekerek, “Yıldız’ı her yönüyle değerlendiriyoruz, özellikle sağlığı açısından. Kendisi bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyor ve sahada olmak istiyor, biz de bunun farkındayız. Bir iltihaplanma yaşadı, bu yüzden süreci kontrollü yönetiyoruz. Son antrenmanlarda iyi durumdaydı, herhangi bir ağrı hissetmiyor.” dedi.