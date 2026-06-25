Uzay ve havacılık devi SpaceX, yapay zeka dünyasında kartları yeniden dağıtacak milyar dolarlık bir iş birliğini duyurdu. Şirket, açık kaynaklı yapay zeka modelleri geliştiren Reflection AI girişimiyle toplam finansal değeri 6,3 milyar dolara kadar ulaşabilecek devasa bir bilgi işlem (compute) anlaşması imzaladı. Yapılan sözleşme şartlarına göre Reflection AI, Elon Musk’ın teknoloji üssü konumundaki Colossus 2 veri merkezinde yer alan son teknoloji Nvidia GB300 yapay zeka çiplerine doğrudan erişim sağlayacak. 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ortaklık kapsamında Reflection AI, SpaceX’e aylık 150 million dolar ödeme gerçekleştirecek. Anlaşmanın 2029 yılının sonuna kadar kesintisiz devam etmesi durumunda SpaceX’in kasasına milyarlarca dolarlık gelir girmiş olacak. Sözleşme maddelerine göre her iki taraf da ilk üç aylık periyodun ardından 90 gün öncesinden yazılı bildirimde bulunarak ortaklığı sonlandırma hakkını elinde bulunduruyor.

HEDEF OPENAI VE GOOGLE'IN KAPALI KAYNAKLI MODELLERİNE RAKİP OLMAK

Reflection AI, SpaceX’ten kiralayacağı bu devasa ek bilgi işlem kapasitesini büyük ölçekli ve yüksek performanslı açık kaynaklı yapay zeka modellerinin eğitim süreçlerini hızlandırmak için kullanacak. Girişim, bu hamleyle OpenAI, Anthropic ve Google gibi teknoloji devlerinin tekelinde bulunan kapalı kaynaklı ticari modellere küresel ölçekte güçlü bir alternatif sunmayı planlıyor. Şirket aynı zamanda, son dönemde yapay zeka alanında büyük atılım gerçekleştiren Çin merkezli açık kaynak kodlu yapay zeka modellerine karşı ABD merkezli, güvenli ve bağımsız bir seçenek oluşturarak pazardaki dengeleri değiştirmeyi amaçlıyor.

COLOSSUS VERİ MERKEZİ TİCARİ BİR BULUT PLATFORMUNA DÖNÜŞÜYOR

Elon Musk’ın SpaceX çatısı altında hayata geçirdiği Colossus altyapısı, ilk etapta yalnızca xAI bünyesindeki Grok sohbet botunun eğitimi ve geliştirilmesi amacıyla inşa edilmişti. Ancak son stratejik hamlelerle birlikte SpaceX, bu üst düzey süper bilgisayar altyapısını dış müşterilerin de kullanımına açarak ticari bir yapay zeka bulut platformuna dönüştürdü. Reflection AI; Anthropic, Google ve yazılım geliştirme platformu Cursor'un ardından SpaceX'in bulut hizmet ağından yararlanan en yeni büyük müşterisi oldu. SpaceX'in geçtiğimiz günlerde Cursor platformunu tamamı hisse takası yöntemiyle yaklaşık 60 milyar dolarlık rekor bir bedelle bünyesine katacağını açıklaması da şirketin küresel yapay zeka pazarındaki agresif büyüme stratejisini net bir şekilde gözler önüne seriyor.