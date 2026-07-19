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SpaceX, Starlink internet hizmeti kapsamında ev tipi kullanıcılar için geliştirdiği yeni nesil Starlink V5 anten modelini kullanıma sundu. Şirketin resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre yeni model, ilk etapta ABD'nin belirli bölgelerinde satışa sunuldu. Yeni cihazın 2023 yılında tanıtılan Starlink V4 modelinin yerini tamamen almayacağı, mevcut hizmet planı dahilinde eski modelle birlikte sunulmaya devam edeceği bildirildi.

Kutudan Mini Router ve çatı montajı için gerekli boru adaptörüyle birlikte çıkan cihaz, taşınabilir model olan Starlink Mini ile benzer bir ağırlığa sahip olsa da hareket halindeki kullanımlar için tasarlanmadı.

DAHA ERGONOMİK VE ENERJİ DOSTU YAPI

Yeni Starlink V5 modeli, bir önceki nesle kıyasla boyut ve ağırlık açısından önemli farklılıklar barındırıyor. Önceki model olan V4, 594 x 384 x 38 mm ölçülerine ve 3 kg ağırlığa sahipken; yeni nesil V5 modeli 130 x 306 x 34 mm boyutları ve 1,1 kg ağırlığıyla çok daha kompakt bir yapı sunuyor.

Cihazın öne çıkan bir diğer özelliği ise enerji tüketimindeki düşüş oldu. Eski modelin 75 ila 100 watt arasındaki güç tüketimine karşılık, yeni V5 modelinin 35 ila 50 watt arasında enerji harcadığı ve bu durumun uzun vadede elektrik tasarrufu sağlayacağı belirtiliyor. İnternet performansı açısından ise yeni cihaz bir hız artışı vadetmiyor; V4 modeli 400 Mbps+ seviyesine ulaşabilirken, V5 modelinin teknik verilerde 375 Mbps+ veri hızını desteklediği görülüyor.

ÜRETİM HACMİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda yeni anteni göstererek, V5 modelinin mevcut terminallere kıyasla çok daha yüksek üretim hacimlerine ulaşacağını ifade etti. Şirketin geçtiğimiz yıl gigabit seviyesindeki bağlantıları destekleyen 2.000 dolarlık performans antenini kullanıma sunduğu da biliniyor.

Şirket ayrıca, performans yönünden yüksek hızlı 5G şebekelerine benzer bir deneyim sunması planlanan ve 150 Mbps'ye kadar hız vadeden yeni nesil Starlink Mobile ağını da duyurdu. Söz konusu mobil şebeke hizmetinin 2027 yılının ortalarında devreye alınması hedefleniyor.