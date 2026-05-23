SpaceX’in dev roketi ilk kez uzaya uçtu İniş kontrollü olmadı

SpaceX, önceki görevlerde güçlendiriciyi mekanik “chopstick” kollarıyla havada yakalamayı başarmıştı. Ancak Flight 12 görevi için şirket, yeni donanımı riske atmamak adına Super Heavy’nin Meksika Körfezi’ne kontrollü iniş yapmasını planlamıştı. Buna rağmen araç okyanusa sert şekilde düştü. Ancak yine de roket daha önce belirlenen güvenli alana inmiş oldu.