SpaceX, yeni nesil Starship V3 roketini ilk kez uzaya gönderdi. Şirketin Güney Teksas’taki Starbase tesisinde bulunan ve yeni inşa edilen ikinci fırlatma rampasından gerçekleştirilen test uçuşu, 22 Mayıs’ta, TSİ gece yarısından sonra başarıyla yapıldı. Yaklaşık 124 metre yüksekliğindeki dev roket, şimdiye kadar geliştirilen en güçlü roket sistemi olarak dikkat çekiyor.
SpaceX’in dev roketi ilk kez uzaya uçtu İniş kontrollü olmadı
Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX Starship V3 roketini uzaya gönderdi. İlk kez uzaya çıkan dev roket uzaya yükler taşıdı. Kritik görev sırasında bazı sorunlar çıksa da Dünya’ya dönen roketin inişi kontrollü olmadı.
Bu görev, aynı zamanda Ekim 2025’ten bu yana gerçekleştirilen ilk Starship uçuşu oldu. “Flight 12” adı verilen görev, SpaceX’in tamamen yeniden tasarladığı Starship Version 3 platformunun ilk testi oldu. Yeni sürüm, şirketin Ay ve Mars görevleri için geliştirdiği operasyonel altyapının temelini oluşturuyor.
SORUNSUZ OLMADI
Görev tamamen sorunsuz geçmedi. Kalkış sırasında Super Heavy güçlendiricisinde bulunan 33 Raptor motorundan biri devre dışı kaldı. Bunun yanında üst kademe olan Ship 39 da yükseliş sırasında altı ana motorundan birini kaybetti. Buna rağmen araç, kalan motorlarla uzaya ulaşmayı başardı.
SpaceX canlı yayınında konuşan şirket yetkilisi Dan Huot, aracın tam anlamıyla planlanan yörüngeye yerleşemediğini ancak uçuşun kabul edilebilir sınırlar içinde sürdüğünü söyledi. Motor kaybına rağmen uçuş sistemlerinin görev profilini devam ettirebildiği aktarıldı.
Gece yarısından sonra 01:30’da yapılan fırlatmadan yaklaşık iki dakika yirmi saniye sonra Super Heavy (alt kademe) ile Ship (üst kademe) ayrılması gerçekleştirildi. Yeni V3 tasarımında önceki nesilden farklı olarak ayrılma halkasının roketten kopmadığı ve yapının doğrudan güçlendiriciye entegre edildiği belirtildi.
SUPER HEAVY KONTROLLÜ İNİŞ YAPAMADI
Ayrılmanın ardından Super Heavy, Starbase yönüne dönüş için gerekli manevraları gerçekleştirmeye çalıştı. Ancak sistem beklenildiği gibi çalışmadı ve güçlendirici kontrollü dönüşünü tamamlayamadı.
SpaceX, önceki görevlerde güçlendiriciyi mekanik “chopstick” kollarıyla havada yakalamayı başarmıştı. Ancak Flight 12 görevi için şirket, yeni donanımı riske atmamak adına Super Heavy’nin Meksika Körfezi’ne kontrollü iniş yapmasını planlamıştı. Buna rağmen araç okyanusa sert şekilde düştü. Ancak yine de roket daha önce belirlenen güvenli alana inmiş oldu.
Görev kapsamında Ship 39, toplam 22 farklı yük taşıdı. Bunların 20’si Starlink uydularının maket versiyonları olurken iki gerçek Starlink uydusu görüntüleme sensörleriyle donatıldı. Yükler, fırlatmadan yaklaşık 17 dakika sonra uzaya bırakıldı. Kamera taşıyan iki Starlink uydusu, Starship’in ısı kalkanı karolarını görüntülemekle görevlendirildi. Amaç, yeniden giriş öncesinde olası hasarların uzaktan tespit edilip edilemeyeceğini test etmekti.