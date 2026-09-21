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Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, Halk TV'de katıldığı yayında açıklamalarda bulundu. Üçlü bir ittifakın geleceğini ancak bu sayıda kalmayıp genişleme yoluna gidileceğini söyleyen Arıkan, ittifakın adayı olarak daha "Konuşulan isimler değil" dedi.

Arıkan'ın açıklamaları şöyle:

"Üç parti bir araya gelerek önümüzdeki dönemlerde parti sayısını da, siyasi aktör sayısını da artırmak kaydıyla yeni bir siyasi hat inşa etmeye çalışıyoruz."

"İSİMLERDEN ÇOK İLKELER KONUŞULMALI"

Cumhurbaşkanı adaylığı konusuna da değinen Arıkan, daha önce kullandığı "Bir aday açıklayacağız, tüm Türkiye ‘Oh be' diyecek" sözlerini hatırlattı.

Arıkan, sözünü ettiği kişinin bugün kamuoyunda öne çıkan veya sıkça konuşulan adaylardan biri olmadığını söyledi. İsim tartışmalarından çok ilkelerin konuşulması gerektiğini belirten Arıkan, seçim tarihi açıklanana kadar bu yaklaşımı sürdürmek istediklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Arıkan'ın açıklamaları, bir gün önce Tivi6'da Cumhur İttifakı'yla olası iş birliğine ilişkin kullandığı sözlerin ardından gündeme geldi. Arıkan, yüzde 50+1 sistemi nedeniyle farklı siyasi partilerle iş birliğinin gerekli olabileceğini söylemiş ve "Ben Cumhur İttifakı'na ‘Hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelinmez' diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim" demişti.