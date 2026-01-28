Bazen uzun analizlere gerek yoktur.

Bir cümle yeter.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sözleri tam olarak bunu yapıyor:

“Diyalog yoluyla bir şey yapma şansı yok. Ya bir güç görecek ya da güç kullanma tehdidi görecek.”

“PKK’nın uzantısı SDG/YPG sadece güç uygulandığı zaman pozisyon değiştiriyor.”

Bu iki cümle, yıllardır anlatılan birçok masalı yerle bir ediyor.

Ortada ne ideoloji var ne de temenni.

Sahadan gelen çıplak bir gerçek var.

PKK ve uzantıları, konuşarak değişmiyor.

Çağrıyla geri çekilmiyor.

Vaadle silah bırakmıyor.

Ancak maliyet gördüğünde duruyor.

Bu tespit bir polemik değil.

Bir kanaat değil.

Yılların tecrübesi.

Buna rağmen son dönemde yine tanıdık bir söylem dolaşıma sokuluyor:

“Silah bırakma.”

“Yumuşama.”

“Yeni bir çözüm zemini.”

Merkezde de teröristbaşının açıklamaları var.

“Talimat verirsem değişirler.”

“Alan açılırsa çözüm olur.”

“İmkân tanınırsa silahlar susar.”

Peki sahadaki gerçeklik ne diyor?

Hakan Fidan’ın söylediği şey çok net:

Örgüt, lider söylemiyle değil, güç dengesiyle hareket ediyor.

Bu ayrımı net koymak gerekiyor.

PKK’nın davranış kodu basittir:

Güç → Tepki.

Maliyet → Geri adım.

Ne eksik, ne fazla.

Türkiye’nin son yıllarda terörle mücadelede kurduğu askeri ve istihbari kapasite bunun somut örneği. Türkiye içinde eylem yapamaz hâle gelen bir örgüt var. Irak’ta Pençe harekâtlarıyla alanı daraltılmış, lojistik hatları kesilmiş, kırsalda hareket edemez duruma getirilmiş bir yapı var.

Bu tablo ortaya çıktıktan sonra “silah bırakma” söyleminin yükselmesi sizce tesadüf mü?

Eğer örgüt sadece güç gördüğünde pozisyon değiştiriyorsa, bu çağrıları ilkesel bir dönüşüm olarak okumak saflık olmaz mı?

Burada kritik bir ayrım var.

Zorunlu tasfiye başka bir şeydir.

Taktik geri çekilme başka.

Zorunlu tasfiye, artık oyunun bittiğini kabul etmektir.

Taktik geri çekilme ise zamanı kazanmaktır.

Bugün konuşulan “silah bırakma” söylemi hangisine denk düşüyor?

Cevap için Irak’a bakmak yetmez.

Suriye’ye de bakmak gerekir.

Irak’ta sıkışan bir yapı, Suriye’de alan bulabiliyor.

Türkiye içinde eylem üretemeyen bir yapı, uluslararası zeminde “yerel aktör” olarak sunulabiliyor.

SDG/YPG adı altında meşrulaştırılan bir terör yapılanması var.

Güç bir cephede yoğunlaşıp diğerinde gevşediğinde, örgüt de ağırlık merkezini kaydırıyor.

Bu noktada şu soru hayati önemdedir:

Eğer bir yapı yalnızca güç karşısında geri adım atıyorsa, gücün sürekliliği bozulduğunda ne olur?

Cevap açık:

Boşluk oluşur.

Ve bu boşluk üç şekilde doldurulur.

Bir: Alan kaydırılır.

Irak’tan Suriye’ye.

İki: Söylem kaydırılır.

Silahlı mücadeleden “siyasal çözüm” retoriğine.

Üç: Meşruiyet kaydırılır.

Terör örgütünden “yerel aktör” algısına.

Silah bırakma söylemi tam olarak bu üçlü kaydırmanın parçasıdır.

Burada görmezden gelinen bir başka başlık daha var.

Türkiye içinde eylem yapamaz hâle gelmiş bir yapının siyasal ve söylemsel alanının genişletilmesi ne anlama geliyor?

Askerî baskı örgütü sıkıştırırken, aynı anda siyasal alan açılırsa bu baskının etkisi zayıflamaz mı?

Bu soru rahatsız edici olabilir.

Ama sorulması gerekir.

Çünkü mesele sadece güvenlik değildir.

Mesele stratejik tutarlılıktır.

Güç parçalı uygulanırsa sonuç da parçalı olur.

Bir yerde kararlılık, diğer yerde esneklik…

Bir alanda baskı, diğer alanda hoşgörü…

Bu tablo örgüt açısından bir yenilgi değil, bir yeniden konumlanmadır.

Hakan Fidan’ın “diyalogla bir şey yapma şansı yok” sözü, romantik beklentilerin önüne set çekiyor. Eğer örgütün dili buysa, o zaman söylemle yürütülen her sürecin arkasında güçlü ve sürdürülebilir bir maliyet üretme iradesi olmak zorundadır.

Aksi hâlde silah bırakma çağrıları bir sonuç değil, bir araç hâline gelir.

Zaman kazanmak için araç.

Baskıyı azaltmak için araç.

Uluslararası meşruiyet üretmek için araç.

Alan açmak için araç.

Gerçek değişmez.

Güç üretmeyen söylem silah bıraktırmaz.

Türkiye’nin sahada kurduğu güç dengesi, PKK’nın davranışını değiştirmiştir. Bu doğrudur. Ancak bu değişimin kalıcı olup olmayacağı, bu gücün askeri, siyasal ve diplomatik boyutlarda aynı kararlılıkla sürdürülmesine bağlıdır.

Bugün sorulması gereken soru şudur:

Ortada gerçek bir tasfiye süreci mi var, yoksa güç karşısında geliştirilmiş yeni bir manevra mı?

Barış söylemi kulağa hoş gelebilir.

Ama barışı mümkün kılan şey çoğu zaman iyi niyet değil, değişmiş güç dengeleridir.

Gerçeklik nettir:

Söylemle değil, güçle değişirler.