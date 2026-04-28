Sözlü geleneğin bilimsel bir temele oturtulmasını hedefleyen proje, alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

Toplantı, projenin Danışma ve Yazı Kurulu üyelerinin yanı sıra Türkiye ve yurt dışından gelen 82 akademisyen, araştırmacı ve inanç önderinin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, ansiklopedinin sadece bir yayın çalışması olmadığını, aynı zamanda kültürel hafızanın korunması adına stratejik bir hamle olduğunu vurguladı.

Çalıştayda öne çıkan en kritik başlık, alandaki mevcut bilgi dağınıklığı oldu. Bilimsel dayanaktan yoksun çalışmaların yol açtığı kavram karmaşasına dikkat çeken uzmanlar, şu noktaların altını çizdi:

Akademik Yöntem: Sözlü gelenekle taşınan miras, modern bilimsel metotlarla incelenecek.

Sistemli Kayıt: Bilgi kirliliğinin önüne geçilerek doğru bilgi sistematik hale getirilecek.

Kalıcı Kaynak: Kavramlardan tarihi şahsiyetlere, erkanlardan tarihsel süreçlere kadar geniş bir yelpazede başvuru kaynağı oluşturulacak.