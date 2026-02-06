Cumhurbaşkanlığı, kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin memur kadrolarına geçişine ilişkin tereddütleri gidermek hedefiyle kapsamlı bir genelge paylaştı.

81 il valiliği ve tüm kamu kurumlarına gönderilen yazıda 29 Kasım 2022 sonrası işe başlayanlar için "3+1" sisteminin nasıl uygulanacağı, tayin hakları ve mali haklar madde madde açıklandı.

Genelgede yer alan bilgilere göre; memur kadrolarına atanma imkânından sadece 29 Kasım 2022 tarihi ve sonrasında, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinin dördüncü paragrafı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında göreve başlatılanlar faydalanabilecek.

Ar-Ge projelerinde sınırlı süreyle çalışanlar, yurt dışı teşkilatında istihdam edilenler ve kısmi zamanlı çalışanlar gibi bazı özel gruplar düzenlemede kapsam dışı olacak.

3 YIL ZORUNLULUĞU

En dikkat çeken detay ise üç yıllık çalışma süresinin aynı kurumda tamamlanması zorunluluğu gelmesi oldu. Memur kadrosuna atanabilmesi için bulunduğu kurumda kesintisiz üç yıl görev yapması şartı isteniyor. Aynı kurumda ancak farklı pozisyon unvanlarında geçen süreler de hesaplanmada dikkate alınacak. Fesih edilen sözleşmenin ardından yeniden işe alınan personelin, eski sözleşme dönemindeki süreleri ise bu hesaba dahil olmayacak.

BAŞVURUYU YAPMAYANLAR YANDI

Üç yıllık çalışma süresini dolduran personelin, bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak talepte bulunması gerekiyor. Zamanında başvuru yapmayanlar memur kadrosuna atanamayacak. İlgili kurumlar, başvuruları ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içinde sonuçlandıracak. Atanan personel, En az bir yıl daha görev yapmadan başka bir yere nakil isteyemeyecek.

