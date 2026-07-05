Kaynak: AA / DHA / İHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sözleşmeli pancar üreticilerine yönelik 2026 yılı avans ödemelerinin tamamlandığını duyurdu. Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre, üreticilere toplam 2 milyar 768 milyon lira destek sağlandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pancar üreticilerinin üretim sürecini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen ödemelerin detaylarını paylaştı.

Açıklamaya göre, sözleşmeli pancar üretim döneminde üreticilere 1 milyar 780 milyon lira gübre avansı ile 988 milyon 70 bin lira çapa avansı olmak üzere toplam 2 milyar 768 milyon lira avans ödemesi yapıldı.

Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Toprağa değer katan ve alın teriyle üreten çiftçilerimizin daima yanındayız. 2026 yılı sözleşmeli pancar üretim döneminde üreticilerimize toplam 2 milyar 768 milyon lira avans ödemesi gerçekleştirdik. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

Yapılan avans ödemelerinin, sözleşmeli pancar üreticilerinin üretim maliyetlerini karşılamasına katkı sağlaması ve üretim sürecini desteklemesi hedefleniyor.