

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı Ali Toprak, Milli Eğitim Akademisi eğitimleri öncesinde özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen adaylarının sözleşmesel yükümlülükler nedeniyle mağduriyet yaşama riski bulunduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’na düzenleme çağrısında bulunduklarını açıkladı.

SÜREÇ ÖĞRETMEN ADAYLARINI ZORLUYOR

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 10 bin öğretmen ataması kapsamında, Milli Eğitim Akademisi eğitimlerinin Nisan ayında başlayacak olması, öğretmen adayları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ancak sahadan gelen bilgiler ve sendikaya ulaşan başvurular, sürecin bazı öğretmen adayları için ciddi mağduriyetler doğurabileceğine işaret ediyor. Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı Ali Toprak, mevcut durumun özellikle özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen adaylarını zor durumda bıraktığını ifade etti.

SÖZLEŞMESEL YÜKÜMLÜLÜKLER GÜNDEMDE

Toprak, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen adaylarının, imzaladıkları sözleşmeler gereği görevlerinden erken ayrılmaları durumunda ciddi tazminat yükleriyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Açıklamada, “Hâlihazırda özel öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmen adaylarının, çalıştıkları kurumlarla imzalamış oldukları sözleşmeler gereği, görevlerinden erken ayrılmaları durumunda 6 aya varan maaş tutarında tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmektedirler” ifadelerine yer verildi.

EKONOMİK YÜK AĞIRLAŞIYOR

Milli Eğitim Akademisi eğitimlerinin başlamasıyla birlikte görevlerinden ayrılmak zorunda kalacak öğretmen adaylarının, yüksek tutarlı tazminat yüküyle karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Toprak, bu durumun hem ekonomik açıdan ciddi bir külfet oluşturduğunu hem de kamu hizmetine katılım sürecinde engel teşkil ettiğini belirterek, “Bu durum öğretmen adayları açısından hem ekonomik açıdan ağır bir yük doğurmakta hem de kamu hizmetine katılım sürecinde ciddi bir engel teşkil etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

BAKANLIĞA RESMÎ TALEP

Türk Eğitim-Sen’in konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunduğunu belirten Toprak, gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, “Özel öğretim kurumlarının, kamu görevine atanacak öğretmen adaylarına yönelik sözleşmesel yaptırımlar konusunda MEB tarafından gerekli uyarıların yapılması, öğretmen adaylarının mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amacıyla idari ve/veya mevzuat düzenlemelerinin değerlendirilmesi ve sürecin öğretmenler lehine kolaylaştırılması gerekmektedir” denildi.

Yapılan açıklamanın ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuya ilişkin nasıl bir adım atacağı merak konusu olurken, öğretmen adaylarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.