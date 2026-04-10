Sözcü TV kanalının kurucusu usta gazeteci Yılmaz Özdil yaklaşık üç aylık ikinci döneminin ardından kanaldan istifa ettiğini duyurdu.

Usta ismin istifasının ardından Sözcü TV Genel Müdürü Güney Öztürk de görevinden ayrıldığını duyurdu.

YENİ YAYIN POLİTİKASI TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Özdil’in 2. kez göreve gelmesiyle birlikte Sözcü TV’de köklü değişikliklere gidilmişti.

Bu süreçte çok sayıda gazetecinin işine son verilirken, kanalın "muhalif" çizgisinden uzaklaşarak "Merkez Medya" kimliğine bürünmesi, dikkat çeken en önemli unsurlardan bir tanesiydi.

CHP kanadından da kanalın yeni yayın politikasına yoğun eleştiriler gelmişti.

SÖZCÜ TV'DE 2. ALİŞER DELEK DÖNEMİ Mİ?

Hatırlanacağı üzere Alişer Delek, Sözcü TV Genel Müdürlüğü görevinden Aralık 2024'te istifa etmişti.

Delek'in Sözcü TV'nin genel müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, gazeteci Murat Ağırel ise Sözcü gazetesi ve platformlarında yolsuzluk/suç dosyaları üzerine haberleriyle ön plana çıkmıştı.

Özdil'in ardından en büyük aday olarak görülen Alişer Delek'in eski ekibiyle birlikte kanala döneceği kulislerde ciddi bir şekilde konuşuluyor.

DİKKAT ÇEKEN KARE VE NOT

Eski Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek'ten bu iddiaları güçlendiren bir paylaşım geldi.

Delek, şu an Cumhuriyet gazetesinde yazan ve eski ekibinden olan Murat Ağırel ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı X (Twitter) hesabından paylaştı.

Delek paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"Kim kimi ikna etti bilmiyorum, yakında duyarsınız"

Bu paylaşım, eski Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek'in ekibiyle birlikte 2. kez kanalın başına geçeceği olarak yorumlandı.