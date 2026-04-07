ÖZEL HABER - AYKUT METEHAN | YENİÇAĞ

Son günlerde kendisini siyaset dünyasıyla yaşadığı polemiklerlerin merkezinde bulan Sözcü Grubu'nda bir istifa daha yaşandı. Sözcü Genel müdürü Güney Öztürk, kanal sahibi Burak Akbay'a istifasını sundu.

YENİÇAĞ'ın ulaştığı bilgiye göre Güney Öztürk Sözcü Grubu'ndan istifa etti.

MERKEZ MEDYA OLMA ÇABASI VATANDAŞA GEÇMEDİ

Sözcü TV'nin 'merkez medya' olma çabası, özellikle muhalif görüşlü vatandaşlarca benimsenmedi. Yılmaz Özdil ve yönetiminin göreve gelmesinden önce 'muhalif' medya olarak görülen Sözcü'de görev değişiklikleri yaşanmış, ve Sözcü TV eksenini 'tarafsızlık' iddiasıyla merkez medyaya kaydırmıştı.