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Kaynak: ANKA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV ve Koza TV hakkında aldığı yaptırım kararını kamuoyuyla paylaştı.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, iki televizyon kanalının fon soruşturmasına ilişkin yayınlarının değerlendirildiği ve bu yayınlar nedeniyle idari yaptırım uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

HER İKİ KANALA YÜZDE 3 PARA CEZASI

Üst Kurulun kararı doğrultusunda Sözcü TV ve Koza TV'ye ayrı ayrı yüzde 3 oranında idari para cezası verildi.

Açıklamada, yaptırımın fon soruşturmasına ilişkin yayınlar nedeniyle uygulandığı bildirilirken, cezaya gerekçe oluşturan yayınların ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.