Tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,, cezaevinden paylaştığı mesajda 1 Temmuz’da gözaltına alınmasının ardından üç ayrı soruşturmada üç kez tutuklandığını açıkladı. İlk dosyadan tahliye edildiğini belirten Soyer, diğer iki dosyada ise tutukluluğunun sürdüğünü ifade etti.

Soyer, hakkındaki suçlamaların kişisel bir eylemden değil, görev döneminde uygulanan kentsel dönüşümde kooperatifçilik modeli nedeniyle gündeme geldiğini savundu. İnşaatların durdurulmasıyla kooperatiflerin iç meselelerinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Soyer, modelin hukuka uygun olduğunun yargı süreçlerinde ortaya konduğunu ileri sürdü.

Tunç Soyer sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Değerli Dostlar, 1 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra, 3 soruşturmadan ayrı ayrı 3 kez tutuklandım.

İlkinden tahliye oldum, ikisinden tutukluyum ve aylardır iddianame bekliyorum. Hepsinde bir eylemim değil kentsel dönüşümde kooperatifçilik modeli sebebiyle yargılanıyorum.

Burada iki konuyu ayırmak gerek. İnşaatların durdurulmasıyla kooperatiflerin içlerindeki meselelerin hiçbir ilgisi yok. Bu modelin uygulanmasının durdurulması yanlıştı; davet usulü ihalelerle kooperatif üyelerinin daha yüksek maliyetlerle karşılaşmasına sebep olundu. Çünkü model kurulurken kaçınılan müteahhit karı ve yüksek ihale bedelleri kooperatif üyelerine yansıtıldı.

Modelin hukuka uygun olduğu duruşma süreçlerinde kanıtlandı, zaten belediyenin hukuk görüşü hep bu yöndeydi. Kaldı ki inşaatları durduran belediye 1,5 yıl sonra aynı sözleşmelerle ve aynı kooperatiflerle devam etti.

Söz konusu kooperatifler Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlıdır, belediyenin kurduğu ya da kurdurduğu kooperatifler değildir. Kooperatif iç işlerindeki meseleler ticaret mahkemelerinin konusudur.

1. Dosya: Nitelikli Dolandırıcılık – iddianame var – tutuksuz yargılanıyorum

2. Dosya: Zimmete yardım – iddianame yok – tutuklu soruşturma devam ediyor

3. Dosya: Zimmet – iddianame yok – tutuklu soruşturma devam ediyor

İlk dosyada kamu zararı olup olmadığı sorgulanıyordu, olmadığı ortaya çıktı. İkinci ve Üçüncü soruşturmalar ise kooperatiflerin iç işleriyle ilgili o nedenle aslında dahil edilmem fiilen ve hukuken mümkün değil.

Anlaşılacağı gibi suç isnatlarının tamamı akçeli işler. Dolayısıyla MASAK raporu geldiğinde tertemiz çıktığım için tahliyemi bekliyordum. Buna rağmen maalesef zimmet iddiasıyla 3. Kez tutuklandım.

Peki MASAK Raporu ne diyor?

Uzun yıllar öncesine giden MASAK araştırması, son 5 yıldır maaş ödemeleri dışında tek bir hesap hareketi tespit etmemiş. Ne kooperatiflerle, ne onların iş yaptığı şirketlerle ne de başkalarıyla hiçbir para ilişkimin olmadığı belgelenmiş.

Peki o zaman soru şu: Bir insan bir tek kuruş menfaat elde etmemişse iddia edilen akçeli suçları nasıl işlemiş olabilir?

Bu çok bilinmeyenli bir denklem değil. Soru da cevap da çok basit aslında. Savcılık suçluyor, tutuklama talep ediyor ama 9,5 aydır bu soruya hiçbir cevap vermiyor. 3 dosyada da tek bir delil, tek bir belge, tek bir tanık, tek bir HTS kaydı yok üstelik artık MASAK raporu var.

İlk dosyada zaten iddianame “kişisel menfaat yok” diyordu, bakalım savcılık diğer iki dosyada bu noktaya ne zaman gelecek?

Bulamadıkları cevap nedeniyle 9,5 aydır tek kişilik hücredeyim. Bana çektirdiklerinden çok daha vahimi adalete olan inancın sarsılması. Dilerim; yarattıkları tablonun sadece bana yönelik sonuçları olmadığını bir an evvel fark ederler ve memlekette hukuka duyulan güvenin azalmasına engel olurlar.

Örnek mi arıyorsunuz; Sadece vicdanını dinleyen ve tabulara teslim olmayan Tunceli Başsavcısına bakın.

Sağlıcakla kalın.

İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu, Koğuş B/63 Buca – Kırklar 19.04.2026"