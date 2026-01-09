Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu ve vadesi geçmiş vergi borcu bulunan çiftçilere kredi kullandırılmamasına sert tepki gösterdi.

“ÇİFTÇİ KREDİYE ULAŞAMIYOR”



Başkan Soydan, mevcut uygulama nedeniyle çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanamadığını belirterek, bu durumun tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

“BU ŞART ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE ZARAR VERİR”

“SGK prim borcu ve vadesi geçmiş vergi borcu gerekçesiyle ‘borcun varsa kredi yok’ anlayışı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır” diyen Soydan, üreticinin finansmana erişiminin engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

BORÇ ERTELEMESİ BEKLENİRKEN YENİ ENGEL



Özellikle zirai don nedeniyle zarar gören üreticiler için borç ertelemesi beklentisi içinde olduklarını ifade eden Soydan, tam da bu süreçte böyle bir uygulamanın devreye alınmasının çiftçileri daha da zor durumda bıraktığını dile getirdi.

“UYGULAMA KALDIRILMALI”

Başkan Soydan, çiftçilere dayatılan bu kredi şartının yanlış olduğunu belirterek, “Üreticilerimizin ayakta kalabilmesi için bu uygulamanın ivedilikle kaldırılması gerekmektedir” çağrısında bulundu.