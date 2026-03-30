Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez bilimsel açıklamalarıyla değil, sıra dışı bir doğa paylaşımıyla gündeme geldi. Kış mevsiminin sert yüzünü gösterdiği günlerde Murat Dağı’nın zirvesine çıkan Üşümezsoy, karla kaplı zorlu arazide verdiği pozla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Doğa koşullarına meydan okuyan görüntüsü kısa sürede yayılırken, özellikle doğa ve macera tutkunları arasında geniş yankı uyandırdı.

'DAĞDA MAHLUKLAR VE ÜŞÜMEZSOY VAR'

Yoğun kar örtüsüyle kaplı dağ yamacında tek başına poz veren Üşümezsoy, doğanın sert koşullarına meydan okuduğunu gösterdi. Paylaşımında kullandığı çarpıcı ifadelerle dikkat çeken profesör, “Dağda mahluklar ve Üşümezsoy var.” sözleriyle hem mizahi hem de iddialı bir çıkış yapan ünlü akademisyen, kendisini doğanın bir parçası olarak tanımladı.

AYI POSTUNDAN DAHA DAYANIKLI OLDUĞUNU VURGULADI

Zorlu hava şartlarına rağmen soğuğa karşı dayanıklılığını vurgulayan Üşümezsoy, dikkat çeken açıklamalarını sürdürdü. "Ayının postu var ama ben ayıdan daha iyiyim ki, bu kış havalara rağmen çıplak sırtımla şov yapmıyorum, üşümüyorum." diyerek esprili bir dil kullanan profesör, kış koşullarına karşı güçlü fiziğine ve sağlığına gönderme yaptı.

PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR?

14 Kasım 1950’de İstanbul’da doğan Üşümezsoy, Çapa İlkokulu, Ortaokulu ve Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde profesör oldu. Deprem konusunda yazdıkları dışında, tarih, ulusal sol ideoloji, dış politika ve strateji konularında 10’u aşkın kitabı ve yüzlerce makalesi yayınlanmıştır.

68 Kuşağı’ndandır. Lise yıllarından itibaren Ulusal Sol düşünceyi savundu ve devrimci mücadelenin içinde yer aldı. Türkçü tarih tezleri, yalnızca ABD’ye değil, Rus ve Çin emperyalizmine de karşı çıkan tam bağımsızlıkçı ulusal stratejisi, Sultangaliyevci ideolojik duruşu ve Marksizmi Ulusal Sol ile sentezleyen görüşleriyle tanındı. 2002 yılından beri Türk Solu gazetesinin ve İleri dergisinin düzenli yazarıdır. 2010 yılında kurulan Ulusal Parti’de İdeolojik Büro Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Kırım Tatarı olan Şener Üşümezsoy, Kırım Türklerinin bağımsızlık mücadelesinde de ön saflarda yer almaktadır.