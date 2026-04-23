Yapım şirketinden yapılan duyuruya göre filmin yönetmen koltuğunda Maxime Alexandre oturuyor. Başlıca rollerde ise Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Tuba Büyüküstün ve Tamer Levent yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda bunlara ek olarak Mehmet Yılmaz, Özge Özacar ve Erdal Küçükkömürcü de bulunuyor.

Filme ait ilk kare, yönetmen ve oyuncuların bir araya geldiği okuma provasından paylaşıldı.

Hikâyesi Turki Alalshikh’e ait olan yapım; zaman, lanet ve hafıza kavramları etrafında gelişiyor. Senaryosu Şükrü Necati Şahin ile Melih Özyılmaz tarafından yazılan film, korku türünü dramatik bir anlatımla harmanlamayı amaçlıyor.

Filmin kurgusu Fransız editör Stephane Roche tarafından gerçekleştirilecek, post-prodüksiyon çalışmaları ise Fransa’da tamamlanacak.

Çekim sürecinin yaklaşık beş hafta sürmesi planlanıyor.