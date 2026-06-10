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Avrupa ile Türkiye arasındaki kültürel bağları müzik yoluyla güçlendirmeyi hedefleyen "Sound of Europe Festivali", bu yıl 5. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği'nin Yaratıcı Avrupa Programı tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri (EUNIC) İstanbul ve Ankara kümelerinin girişimiyle hayata geçirilen dev organizasyon, temmuz ayında müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Üç büyükşehirde eş zamanlı olarak müzik rüzgarları estirecek festivalin öne çıkan detayları şu şekilde:

KONSERLER ÜCRETSİZ VE AÇIK HAVADA OLACAK

Kadıköy, Çankaya ve İzmir Büyükşehir belediyelerinin katkılarıyla düzenlenecek olan festivalde, tüm etkinlikler halka açık ve tamamen ücretsiz olacak. Toplamda yaklaşık 25 konserin verileceği festivalin şehirlerdeki buluşma noktaları ise şöyle belirlendi:

İstanbul: Alan Kadıköy

Ankara: Kuğulu Park

İzmir: Bostanlı Seyir Terası

KÜLTÜRLERARASI MÜZİK KÖPRÜSÜ

Avrupa'nın farklı coğrafyalarından seçilen 11 uluslararası müzik grubunu, Türkiye'nin başarılı genç sanatçılarıyla aynı sahnede buluşturacak olan festival, müziğin birleştirici gücüyle kültürlerarası etkileşimi artırmayı misyon ediniyor. Festival, sadece bir müzik etkinliği olmanın ötesinde, farklı kültürlerin birbirini tanımasına olanak sağlayan küresel bir platform niteliği taşıyor.

İŞTE SAHNE ALACAK ULUSLARARASI KONUKLAR

Farklı müzikal türleri ve kültürleri harmanlayan zengin bir seçkiye sahip olan festivalin bu yılki uluslararası konuk listesinde şu isimler yer alıyor:

Aze: R&B, indie ve pop ögelerini bir araya getiren özgün tarzı.

Mosaic: Caz müziğini Akdeniz melodileriyle birleştiren besteleri.

Nacho Sarria: Çağdaş İspanyol rock müziğinin yükselen yeteneği.

Witch 'n' Monk: Kolombiyalı flütçü Mauricio Velasierra ve Britanyalı soprano/gitarist Heidi Heidelberg'in ezber bozan projesi.

Stefan Galea: Maltalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı.

Future Husband: Hollanda çıkışlı, alternatif indie rock ve synth-pop esintileri sunan çok enstrümanlı grup.

JazzyBit: Kendi müziklerini "loud jazz" olarak tanımlayan enerjik ekip.

Amar Corda Duo: 1950'ler ve 1960'ların İtalyan swing dönemine ve Akdeniz tınılarına odaklanan İtalyan topluluk.

Shama: Blues, soul, vintage rock ve indie pop türlerini harmanlayan performansları.

Organizatörler, Sound of Europe Festivali'nin zengin programına önümüzdeki günlerde yeni yerli ve yabancı sanatçıların da dahil edileceğini ve takvimin netleşeceğini duyurdu.