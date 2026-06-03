Sosyetenin merkezinde kabus: Güvenlik görevlilerini tek tek vurdular

Nişantaşı’nda bir eğlence mekanına 2 gün arayla 2 silahlı saldırı düzenlendi. İlk saldırıda Kerem E. (22), Hami Y. ve güvenlik görevlisi Tolga Ç. (28) yaralandı. İkinci saldırıda ise güvenlik görevlisi Yasin B. (27) kasığından yaralandı. Saldırıda çevredeki bir mağazanın camına da kurşun isabet etti. Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.