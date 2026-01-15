Ulus’ta, Osman-Zeynep Çarmıklı’dan Nuri-Dicle İpek Öztaşkın’a, Cem-Okşan Mirap’tan Mustafa Sandal’a kadar sosyete ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin yaşadığı 301 dairelik Ulus Savoy Sitesi’nde büyük bir vurgun iddiası gündemde.

Yönetici Ceyhun Baş’ın, sitenin yaklaşık 1 milyon dolarıyla sırra kadem bastığı öne sürüldü. İddiaya göre site yönetimi, bitişikteki belediyeye ait araziyi yeşil alan olarak kullanmak üzere kiralama kararı almıştı.

Bu kapsamda site yöneticisi Ceyhun Baş’ın, daire sakinlerinden yaklaşık 1 milyon dolar topladığı belirtildi.

İddiaya göre Baş, belediyeye yatırılması gereken bu paralarla birlikte site hesabındaki birikimi de alarak kayıplara karıştı.

Durumu fark eden site sakinleri savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ceyhun Baş, aradan geçen 15 güne rağmen bulunamadı.

Site sakinleri, “Çok efendi biriydi, nasıl yaptı anlamadık” ifadelerini kullandı.