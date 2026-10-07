İstanbul'un en popüler eğlence mekanlarından biri olan ve 'mahremiyet' vaadiyle tanınan 'Kütüphane' isimli işletmenin ortaklarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, ortak hissedar olarak mekanı işleten Y.E ve A.Y.K'un mekana gelen müşterilerin uyuşturucu madde kullanmasına olanak sağladıkları, bir kısım müşterilerin ise uyuşturucu maddeleri yakalanma korkusu yaşamadan, kolaylıkla ve güven içinde tüketmelerine yardımcı oldukları vurgulandı. Cep telefonu incelemelerinde akılalmaz mesajların tespit edildiği iddianamede, şüpheli şahıslara istenen cezalar belli oldu.
Sosyetenin eğlence mekanında dehşete düşüren detaylar: Mesajlar ve ses kayıtları iddianamede
İstanbul’da 'mahremiyet' vaadiyle tanınan ve ünlü isimlerin gizli durağı olarak bilinen popüler eğlence mekanı 'Kütüphane'ye yönelik uyuşturucu operasyonunda soruşturma tamamlandı. Uyuşturucu kullanımına olanak sağladıkları iddia edilen işletmecilerin mesajları iddianamede yer aldı.Kaynak: Diğer
Sabah Gazetesi'nde Sema Demir'in haberine göre: İstanbul'da Aralık 2025'de ünlülerin gizli durağı olan ve 'Kütüphane' adıyla faaliyet gösteren eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında ortak hissedar olarak mekanı işleten Y.E ve A.Y.K gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmışlardı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 'Kütüphane' isimli mekanda uyuşturucu madde kullanıldığı ve temin edildiğine ilişkin pek çok ifadelerde bulunulduğu anlatıldı.
Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Efe ile Koz'un mekana gelen müşterilerin uyuşturucu madde ile içeri girmelerine izin verdikleri, mekan içerisinde uyuşturucu madde kullanılmasına olanak sağladıkları ve göz yumdukları, bir kısım müşterilerin ise uyuşturucu maddeleri yakalanma korkusu yaşamadan, kolaylıkla ve güven içinde tüketmelerine yardımcı oldukları ifade edildi.
Şüpheli A.Y.K'nin cep telefonu üzerinde yapılan incelemenin yer aldığı iddianamede, B.E. isimli kullanıcı ile gerçekleştirmiş olduğu sohbetin incelendiği, sohbette B.E.'nin kendisine "Bende uyuşturucu yok, sizde var", "Uyuşturucu sizin müşterilerde var" şeklinde mesajlar gönderdiğinin tespit edildiği aktarıldı.
Şüpheli Y.E'nin cep telefonu incelemesine yer verilen iddianamede ise 'Sesli Notlar' uygulamasında 2 erkeğin kayıtlı ses dosyalarının bulunduğu, dosyalardaki konuşmalarda ise "Bunları biz bağımlı yaparsak...", "Bunlara bir şey vermek lazım, koko lazım", "Vermek mi zaten içiyoruz", "Dümenden de sarhoş numarası yapacağız", "İçmek istiyorum seninle diyordu biliyor musun?" şeklinde ifadelerin yer aldığı kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede Y.E'nin alınan saç örneğinde 'kokain' bulunduğu belirlenirken, A.Y.Koz'un alınan idrar örneğinde 'amfetamin' ve 'metamfetamin' bulunduğu, dolayısıyla şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıklarının Adli Tıp Kurumu raporlarıyla sabit olduğu belirtildi.
İddianamede ayrıca, Y.E'nin ifadesinde fuhuş işleri yaptığını bildiğini, kendisini tanıdığı kızlarla tanıştıracağını söylediğini, kendisine 'saat, ayakkabı gibi şeyler alırsın' demesiyle amacının fuhşa aracılık olduğunu düşündüğünü ve işletmeye gelmemesini istediğini söyleyerek aslında dolaylı yoldan Vidinli'nin kendi işletmelerinde üçüncü kişilere fuhuş için aracılık yapmalarına olanak sağladığı da kaydedildi.
İddianamede Y.E'nin 'özel yer, donanım veya malzeme sağlamak suretiyle uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından toplamda 7 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. A.Y.K'nin ise 'özel yer, donanım veya malzeme sağlamak suretiyle uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.