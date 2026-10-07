Sosyetenin eğlence mekanında dehşete düşüren detaylar: Mesajlar ve ses kayıtları iddianamede

İddianamede ayrıca, Y.E'nin ifadesinde fuhuş işleri yaptığını bildiğini, kendisini tanıdığı kızlarla tanıştıracağını söylediğini, kendisine 'saat, ayakkabı gibi şeyler alırsın' demesiyle amacının fuhşa aracılık olduğunu düşündüğünü ve işletmeye gelmemesini istediğini söyleyerek aslında dolaylı yoldan Vidinli'nin kendi işletmelerinde üçüncü kişilere fuhuş için aracılık yapmalarına olanak sağladığı da kaydedildi.