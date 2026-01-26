İzmir’de organizasyon sektörü yeni bir trendle dikkat çekiyor. Karşıyaka Bostanlı Balıkçı Barınağı’ndaki yat ve tekne kiralama şirketleri, klasik kutlamaların arasına “boşanma partisi” organizasyonlarını da dahil etti.

Firma yetkililerinden biri, boşanma kutlamalarına talebin hızla yükseldiğini vurgulayarak “Ayda en az 15 boşanma partisi düzenliyoruz” açıklamasında bulundu.Yetkili, bu etkinliklerin genellikle 5 bin TL’ye mal olduğunu, 7-8 kişilik teknelerle denizde 2 saatlik geziler düzenlendiğini belirtti.

Yiyecek, içecek ve pasta temini müşteriye aitken, drone çekimi ve kurgusu firma tarafından ücretsiz sunuluyor. Organizasyonlar çoğunlukla yakın arkadaş çevresiyle, müzik ve yemek eşliğinde yapılıyor; özel tema ve dekorasyon seçenekleri yoğun ilgi görüyor.