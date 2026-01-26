İzmir’de organizasyon sektörü yeni bir trendle dikkat çekiyor. Karşıyaka Bostanlı Balıkçı Barınağı’ndaki yat ve tekne kiralama şirketleri, klasik kutlamaların arasına “boşanma partisi” organizasyonlarını da dahil etti.

Sosyetede yeni trend: 'Ayrılık' partisi - Resim : 1

Firma yetkililerinden biri, boşanma kutlamalarına talebin hızla yükseldiğini vurgulayarak “Ayda en az 15 boşanma partisi düzenliyoruz” açıklamasında bulundu.Yetkili, bu etkinliklerin genellikle 5 bin TL’ye mal olduğunu, 7-8 kişilik teknelerle denizde 2 saatlik geziler düzenlendiğini belirtti.

Sosyetede yeni trend: 'Ayrılık' partisi - Resim : 2

Yiyecek, içecek ve pasta temini müşteriye aitken, drone çekimi ve kurgusu firma tarafından ücretsiz sunuluyor. Organizasyonlar çoğunlukla yakın arkadaş çevresiyle, müzik ve yemek eşliğinde yapılıyor; özel tema ve dekorasyon seçenekleri yoğun ilgi görüyor.