2021 yılında Fransız eşi Fanny Blancheland ile yollarını ayıran Cem Uzan, yeni bir ilişkiye adım attı. Uzan’ın gönlünü kaptırdığı isim, sosyete çevrelerinin bilinen simalarından Yasemin Sadıkoğlu oldu.

İKİLİ GALATASARAY-MONACO MAÇINDA TANIŞMIŞ

Müge Dağıstanlı’nın iddiasına göre Cem Uzan uzun bir süredir aradığı aşkı Yasemin Sadıkoğlu'nda bulmuş ve ikili aralık ayında oynanan Galatasaray–Monaco maçında tanışmış.

Ayrıca Galatasaray camiasında tanınan Yasemin Sadıkoğlu ise doğum gününü kutlamak üzere şu sıralar Cem Uzan’la birlikte Fransa’da kayak tatilindeymiş.

CEM UZAN KİMDİR?

90’lı yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cem Uzan, Türkiye’nin ilk özel televizyon kanalı Star TV’nin kurucuları arasında yer alıyordu. Medya ve iş dünyasında birçok ilki hayata geçiren Uzan, siyasete atılmadan önce de magazin gündeminden hiç düşmeyen olaylarla adından söz ettirmişti.

Arka arkaya yaşadığı skandalların ardından sahip olduğu serveti kaybeden ve dolandırıcılık iddialarıyla karşı karşıya kalan Cem Uzan, Interpol tarafından aranırken 2009 yılının Eylül ayında gizli yollarla Türkiye’den ayrılmıştı.

Magazin tarihine geçen gelişmelerden biri de kamuoyunun uzun yıllar Alara Uzan olarak tanıdığı Alara Koçibey ile yaptığı ve 13 yıl süren evliliğiydi. Bu evliliğin sona ermesinde, Cem Uzan hakkında çıkarılan uluslararası “kırmızı bülten” ve ardından Paris’e kaçışı etkili olmuştu. Ayrılığın, Koçibey’in Yunan asıllı bir futbolcuyla yaşadığı ilişki nedeniyle gerçekleştiği öne sürülürken, Cem Uzan da bu süreçte önce Bettina Machler’le görüntülenmiş, kısa bir süre sonra ise Derin Mermerci ile bir ilişkiye başlamıştı.

Cem Uzan ile Alara Koçibey’in evliliklerinden iki çocukları dünyaya gelmişti. Çift, 2000 yılında doğan oğullarına Emre Renç, 2005 yılında doğan kızlarına ise Yasmin Paris adını vermişti.