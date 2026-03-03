Yeniçağ Gazetesi
Sosyete çalkalanıyor: Feryal Gülman’ın yeni aşkı ortaya çıktı: Kim bu gizemli iş insanı?

Feryal Gülman, 9 yıl süren boşanmanın ardından yeni bir aşkla gündemde... Bülent Cankurt’un köşesinden duyurduğu iddia göre: Gülman iş insanı Ali Kösedağ ile seviyeli bir ilişki yaşıyor. Sosyete yeni çifti konuşuyor...

Sosyete çalkalanıyor: Feryal Gülman’ın yeni aşkı ortaya çıktı: Kim bu gizemli iş insanı? - Resim: 1

Sosyete kulisleri bu şok edici haberle sarsılıyor. Uzun yıllar süren çalkantılı boşanma sürecinin ardından Feryal Gülman’ın hayatına sonunda “ikinci bahar” esintileri geliyor!

Sosyete çalkalanıyor: Feryal Gülman’ın yeni aşkı ortaya çıktı: Kim bu gizemli iş insanı? - Resim: 2

Deneyimli gazeteci Bülent Cankurt’un kaleminden çıkan bu haftaki dikkat çeken köşe yazısı, cemiyet dünyasının gündemindeki yeni ilişkiyi ve magazin camiasındaki diğer şaşırtıcı gelişmeleri ortaya döküyor.

Peki, Feryal Hanım’ın kalbini fetheden o gizemli iş insanı kim olabilir?

Cankurt köşesinde şöyle yazdı: "Sıkı durun; bir haftalık aranın ardından yine bomba bir haberle yazılarıma başlıyorum...

Cankurt köşesinde şöyle yazdı: “Sıkı durun; bir haftalık aranın ardından yine bomba bir haberle yazılarıma başlıyorum...

Sosyete çalkalanıyor: Feryal Gülman’ın yeni aşkı ortaya çıktı: Kim bu gizemli iş insanı? - Resim: 4

29 yıllık eşi Kemal Gülman ile tam dokuz yıl süren boşanma davası Aralık 2022'de sonuçlanan sosyetenin ünlü ismi Feryal Gülman da yıllar sonra yeni bir beraberliğe yelken açtı.

Sosyete çalkalanıyor: Feryal Gülman’ın yeni aşkı ortaya çıktı: Kim bu gizemli iş insanı? - Resim: 5

Evet, yanlış okumadınız... Bir süredir kulislerde, Feryal Hanım'ın hayatında biri olduğuna dair duyumlar alsam da, kim olduğunu öğrenememiştim. Sonunda Feryal Hanım'ın yıllar sonra kalbini açtığı beyefendinin kim olduğunu öğrendim: İşadamı Ali Kösedağ.

Sosyete çalkalanıyor: Feryal Gülman’ın yeni aşkı ortaya çıktı: Kim bu gizemli iş insanı? - Resim: 6

Geçen hafta birlikte bir davet katılan Feryal Hanım ile Ali Bey, gecenin en çok konuşulan ismi olmuş. Feryal Gülman ile Ali Kösedağ'ın, sevgi ve saygıya dayılı seviyeli bir birliktelik yaşadıkları konuşuluyor.

Bu arada çiftin çevreleri de onları birbirlerine çok yakıştırıyormuş. Umarım mutlulukları daim olur."

FERYAL GÜLMAN KİMDİR?

Bu arada çiftin çevreleri de onları birbirlerine çok yakıştırıyormuş. Umarım mutlulukları daim olur.”

Sosyete çalkalanıyor: Feryal Gülman’ın yeni aşkı ortaya çıktı: Kim bu gizemli iş insanı? - Resim: 8

FERYAL GÜLMAN KİMDİR?

Feryal Gülman, 1964 yılında Ankara'da doğmuş Türk mimar ve sosyete dünyasının tanınmış isimlerinden biridir. Çocukluğu zorlu geçmiş; 7 yaşında ailesiyle İstanbul'a taşınmış, 8 yaşında babasını kaybetti.

Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi'nde tamamlamış ve mimar olarak meslek hayatını sürdürdü.

Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi'nde tamamlamış ve mimar olarak meslek hayatını sürdürdü.

Sosyete çalkalanıyor: Feryal Gülman’ın yeni aşkı ortaya çıktı: Kim bu gizemli iş insanı? - Resim: 10

Uzun yıllar Kemal Gülman (Gülman Group'un kurucusu ve eski patronu) ile evli kalmış, bu evlilikten oğlu Aslan Kemal Gülman dünyaya geldi. Evlilikleri 22 yıl sürmüş ve 9 yıl süren olaylı bir boşanma davası sonrası Aralık 2022'de resmen sona erdi.

Sosyete çalkalanıyor: Feryal Gülman’ın yeni aşkı ortaya çıktı: Kim bu gizemli iş insanı? - Resim: 11

Sosyete çevrelerinde zarif ve aktif kişiliğiyle bilinen Gülman, Instagram'da (@feryalgulman) 200 binden fazla takipçiye sahip olup mimarlık ve cemiyet hayatı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sosyete çalkalanıyor: Feryal Gülman’ın yeni aşkı ortaya çıktı: Kim bu gizemli iş insanı? - Resim: 12

ALİ KÖSEDAĞ KİMDİR?

Ali Kösedağ, Türk iş insanı ve girişimcidir. 1956 yılında Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Demiryurt köyünde doğmuştur. İş hayatına genç yaşlarda simit satarak başladı, zorlu bir yükseliş hikayesiyle tanınıyor.

1978 yılında Kösedağ Tel Örme Çit Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurmuş; Türkiye'de tel örgü çit sektöründe öncü firma olarak sektör liderliğine yükselmiştir. Şirketi, panel tel çit, jiletli tel, yüksek güvenlik sistemleri ve otomasyon çözümleri üretmekte olup 70'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Fransa'da da fabrika kurarak uluslararası başarı elde etmiş, sektör dergilerinde kapak olmuştu.

Sosyete çalkalanıyor: Feryal Gülman’ın yeni aşkı ortaya çıktı: Kim bu gizemli iş insanı? - Resim: 13

Ailesiyle (eşi Safiye Kösedağ ve çocukları, örneğin Elif Kösedağ) iş dünyasında aktif rol alır; şirketi fiziki ve elektronik güvenlik sistemlerinde dünya çapında tanınan bir marka haline getirmişti.

