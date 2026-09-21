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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



İl ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının çalışmalarının değerlendirildiği “Performans Karnesi Toplantısı”, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında düzenlenen toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de katıldı.

Toplantıda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının yürüttüğü faaliyetler ile performanslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

VKS üzerinden gerçekleştirilen toplantıda Vali Sözer’in yanı sıra 80 ilin valileri, 81 ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürleri yer aldı.