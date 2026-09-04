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Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Müftülüğü İl Engelli Koordinatörü Yekta Köse, beraberindeki İlçe Koordinatörü Mücahit Pulat ile birlikte Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş’ı makamında ziyaret ederek kent genelinde yürütülen dev engelli ve dezavantajlı gruplar destek raporunu sundu.

Ziyarette, İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci’nin selamlarını ileten ve Kaymakam Ertaş’a destekleri için teşekkür eden Yekta Köse, engelli bireylerin yalnızca yardım alan değil, toplumu dönüştüren birer "veren el" haline geldiğini vurguladı.

Ordu İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve ulusal çapta model olabilecek faaliyet raporunda, ezber bozan projeler dikkat çekti.

Raporda öne çıkan başlıklar şunlar oldu

Türkiye'de bir ilke imza atılarak, sadece engelli bireylerin rol aldığı "WAYS WALLS" (Yollar ve Duvarlar) adlı sinema filmine tam destek sağlandı.

"İyilik Eli" ile Engelleri Aşan Dayanışma: Engelli bireyler, kendi aralarında topladıkları yardımlarla ihtiyaç sahibi bir ailenin yaralarını sararak toplumsal dayanışmada "veren el" rollerini kanıtladı.

Sembolik Askerlik Eğlencesi: Bir günlük sembolik askerlik yapacak engelli gençler için geleneksel asker kınası ve uğurlama merasimleri düzenlendi.

Polis Aracıyla Okul Mutluluğu: Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmayla, engelli bir çocuğa polis kıyafeti giydirilip polis aracıyla okuluna götürülerek unutulmaz bir farkındalık oluşturuldu.

PROTEZ AYAKTAN EVDE NÜFUS HİZMETİNE TAM DESTEK

Engelli vatandaşların günlük yaşam kalitesini artırmak için medikal ve bürokratik engeller de tek tek kaldırılıyor. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu yıl:

5 akülü araç, 13 tekerlekli sandalye ve 4 hasta yatağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Biri kız çocuğu olmak üzere 2 kişiye protez ayak ve bacak tedarik edilerek yürümeleri sağlandı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sayesinde, evden çıkamayan dezavantajlı bireylerin kimlik değişimi gibi tüm nüfus işlemleri, görevlilerce evlerine gidilerek yapıldı ve işlem ücretleri koordinatörlük tarafından karşılandı.

HER HAFTA 5 AİLEYE ÇAT KAPI ZİYARET VE SÜREKLİ EĞİTİM

Ordu'nun tüm ilçelerinde görev yapan ikişer koordinatör, haftada en az 5 engelli ailesini evinde ziyaret ederek ihtiyaç analizleri yapıyor. Hayırseverler, belediyeler ve kaymakamlıkların desteğiyle ailelere beyaz eşya, gıda, giysi ve yakacak yardımı ulaştırılıyor. Ayrıca görme engelliler için Braille alfabesiyle, işitme engelliler için ise işaret diliyle Kur'an-ı Kerim eğitimleri verilerek manevi dünyalarına dokunuluyor.

Halk Eğitim Merkezleri üzerinden açılan kurslarla engelli bireylerin el becerileri geliştirilerek özgüvenleri yükseltilirken; ücretsiz kuaförlük, ücretsiz gıda destekleri ve yetim çocukların giydirilmesi gibi faaliyetler de aralıksız sürüyor.

"HİÇBİR KARDEŞİMİZ KENDİNİ YALNIZ HİSSETMEYECEK"

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan İl Engelli Koordinatörü Yekta Köse, hedeflerinin bu dayanışma modelini daha da büyüterek tüm ülkeye yaymak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Engelli kardeşlerimizin hayatına dokunmak, onların yanında olmak ve toplumdaki sevgi bağını büyütmek için sahada gece gündüz çalışıyoruz.

Kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde, belediyelerimizin sosyal tesislerinden hayırseverlerimizin desteklerine kadar çok güçlü bir ağ ördük. Bu azim ve kararlılıkla, tek bir engelli ya da yetim kardeşimiz kendisini yalnız hissetmeyene dek çalışmalarımıza devam edeceğiz."