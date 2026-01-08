Magazin dünyasını sarsan operasyon sürecinde, paylaşımlarıyla gündeme gelen isimlerden biri de İrem Derici olmuştu.

İlk dalgada ismi geçen Derici, test sürecinden geçtiğini ve sonuçların temiz çıktığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Gözaltı süreci sürerken, bazı ünlü isimlerin test sonuçlarının basına yansıması tartışmaları daha da alevlendirdi.

Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve Aleyna Tilki’nin testlerinin pozitif çıktığı öne sürülürken; Danla Bilic ve İrem Sak’ın ise negatif sonuçları negatif çıkmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Aleyna Tilki iddiaları gündemdeyken, Derici sosyal medya hesabından oldukça sert ifadeler kullandı.

Derici, negatif test sonucunun alkışlanacak bir şey gibi sunulmasını eleştirerek, bunun zaten olması gereken bir durum olduğunun altını çizdi.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Uzun süredir devam eden bir operasyonun en başından beri içindeydim, biliyorsunuz. Testim negatif çıktı ama bunun için ekstra alkışlanmayı asla mantıklı bulmuyorum. Zaten olması gereken bu. ‘Bu sektörde temiz kalabilmiş, helal olsun’ gibi cümleler çok anlamsız. Nasıl bir sektör bu, bizi zorla mı bir şeylere itiyorlar? Kimse kusura bakmasın. Sahip olduğunuz yeteneğin değerini bilin.”