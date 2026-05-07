Dünyanın en saygın çağdaş sanat etkinliklerinden biri olan Bienal’de, Avusturya Pavyonu bu kez alışılmışın dışında bir performansa sahne oldu.
Sosyal medyayı karıştıran gösteri: Çıplak kadın çan tokmağına dönüştü
Venedik Bienali, bu yıl sınırları zorlayan bir performansla hem sanat dünyasının hem de sosyal medyanın gündemine oturdu. Avusturya Pavyonu’nda sergilenen gösteri, tartışmaları alevlendirdi.Derleyen: Cemile Kurel
ÇIPLAK KADIN ÇANIN TOKMAĞI OLDU
Bir performans sanatçısı, tamamen çıplak halde devasa bir çanın içine baş aşağı biçimde asılarak adeta çanın “tokmağı” gibi konumlandırıldı.
Performansa ait görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte geniş çaplı bir tartışma başladı. Kullanıcılar çağdaş sanatın sınırlarını yeniden sorgularken, görüşler ikiye bölündü.
Bir kesim bu çalışmayı bedenin sınırlarını zorlayan yaratıcı bir ifade biçimi ve sanatsal özgürlük örneği olarak değerlendirirken, diğer kesim ise gösteriyi rahatsız edici ve provokatif buldu.
Özellikle sosyal medya platformlarında “Bu gerçekten sanat mı?” sorusu tartışmanın merkezine yerleşti.
Eleştirmenler performansı dikkat çekme amacı taşıyan bir eylem olarak yorumlarken, destekleyenler ise eserin insan bedeni, nesneleşme ve varoluş üzerine güçlü bir metafor içerdiğini savundu.
Tüm bu tartışmalarla birlikte performans, Bienal’in en çok konuşulan işleri arasına girmeyi başardı.