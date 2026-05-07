Yeniçağ Gazetesi
07 Mayıs 2026 Perşembe
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Dünya Sosyal medyayı karıştıran gösteri: Çıplak kadın çan tokmağına dönüştü

Sosyal medyayı karıştıran gösteri: Çıplak kadın çan tokmağına dönüştü

Venedik Bienali, bu yıl sınırları zorlayan bir performansla hem sanat dünyasının hem de sosyal medyanın gündemine oturdu. Avusturya Pavyonu’nda sergilenen gösteri, tartışmaları alevlendirdi.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Sosyal medyayı karıştıran gösteri: Çıplak kadın çan tokmağına dönüştü - Resim: 1

Dünyanın en saygın çağdaş sanat etkinliklerinden biri olan Bienal’de, Avusturya Pavyonu bu kez alışılmışın dışında bir performansa sahne oldu.

1 9
Sosyal medyayı karıştıran gösteri: Çıplak kadın çan tokmağına dönüştü - Resim: 2

ÇIPLAK KADIN ÇANIN TOKMAĞI OLDU

2 9
Sosyal medyayı karıştıran gösteri: Çıplak kadın çan tokmağına dönüştü - Resim: 3

Bir performans sanatçısı, tamamen çıplak halde devasa bir çanın içine baş aşağı biçimde asılarak adeta çanın “tokmağı” gibi konumlandırıldı.

3 9
Sosyal medyayı karıştıran gösteri: Çıplak kadın çan tokmağına dönüştü - Resim: 4

Performansa ait görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte geniş çaplı bir tartışma başladı. Kullanıcılar çağdaş sanatın sınırlarını yeniden sorgularken, görüşler ikiye bölündü.

4 9
Sosyal medyayı karıştıran gösteri: Çıplak kadın çan tokmağına dönüştü - Resim: 5

Bir kesim bu çalışmayı bedenin sınırlarını zorlayan yaratıcı bir ifade biçimi ve sanatsal özgürlük örneği olarak değerlendirirken, diğer kesim ise gösteriyi rahatsız edici ve provokatif buldu.

5 9
Sosyal medyayı karıştıran gösteri: Çıplak kadın çan tokmağına dönüştü - Resim: 6

Özellikle sosyal medya platformlarında “Bu gerçekten sanat mı?” sorusu tartışmanın merkezine yerleşti.

6 9
Sosyal medyayı karıştıran gösteri: Çıplak kadın çan tokmağına dönüştü - Resim: 7

Eleştirmenler performansı dikkat çekme amacı taşıyan bir eylem olarak yorumlarken, destekleyenler ise eserin insan bedeni, nesneleşme ve varoluş üzerine güçlü bir metafor içerdiğini savundu.

7 9
Sosyal medyayı karıştıran gösteri: Çıplak kadın çan tokmağına dönüştü - Resim: 8
8 9
Sosyal medyayı karıştıran gösteri: Çıplak kadın çan tokmağına dönüştü - Resim: 9

Tüm bu tartışmalarla birlikte performans, Bienal’in en çok konuşulan işleri arasına girmeyi başardı.

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro