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Kaynak: Haber Merkezi

Kıvanç Tatlıtuğ, yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını ve X hesabını kapatmasıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, Organize İşler: Karun Hazinesi galasında sosyal medyadan neden uzaklaştığını açıklamıştı.

Tatlıtuğ, "Canım sıkıldı, kapattım. Onun yerine iki düzine kitap aldım. Bol bol okuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KENDİSİNİ ETKİLEYEN KİTAPLARI AÇIKLADI

Elele yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın aktardığına göre Tatlıtuğ'un kendisini etkileyen kitapları arasında Marcus Aurelius'un "Kendime Düşünceler" ve Hakan Günday'ın "Malafa" adlı eserleri bulunuyor.

Oyuncunun okuma listesinde ayrıca Haim G. Ginott'un "Anne Baba ve Çocuk Arasında" ile Philippa Perry'nin "Keşke Anne Babam da Okusaydı Dediğiniz Kitap" adlı eserleri de yer alıyor.

HER GÜN İKİ SAAT KİTAP OKUYOR

Tatlıtuğ'un zengin bir kütüphaneye sahip olduğu ve her gün mutlaka iki saatini kitap okumaya ayırdığı belirtildi. Ünlü oyuncunun kitap tercihleri sosyal medyada da gündem oldu.