AKP'nin “Aile Paketi” olarak anılan ve sosyal medyaya yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren kanun teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi öngörülüyor.

15 yaşından küçük çocuklara sosyal ağlarda hesap açma yasağı getirilmesi, 18 yaş altına erişimin yaş doğrulama ve biyometrik yöntemlerle sınırlandırılması hedefleniyor.

GÜRLEK: 2026'YA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesaplarına kimlik ve cep telefonu doğrulaması şartı getirileceğini TV 100 canlı yayınında söyledi.

Gürlek, 2026’da yürürlüğe girmesi hedeflenen düzenleme kapsamında sosyal medya hesaplarına kimlik ve cep telefonu doğrulaması şartı getirileceğini, 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişiminin önleneceğini açıkladı.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya yasasını çalışmaya başladık, 2026'ya çıkarmayı hedefliyoruz. Sosyal medya hesaplarına girmek için hem kimlik doğrulama hem de cep telefonu doğrulama gerekecek. 15 yaş altı çocuklarımızın sosyal medyaya girmesini önleyeceğiz. Bu hususta ailelerin büyük talebi ve tam desteği var."