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Kaynak: AA / DHA / İHA

Mersin'de sosyal medyada paylaşılan trafik ihlali görüntüleri emniyet ekiplerini harekete geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda kural ihlali yaptığı belirlenen sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SONRASI TESPİT EDİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan görüntü ve paylaşımları detaylı şekilde incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen aracın sürücüsünün A.Y. olduğu tespit edildi.

10 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-C maddesi kapsamında sürücüye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

EMNİYETTEN KARARLILIK MESAJI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan, toplum huzurunu bozan ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.