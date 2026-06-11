Sosyal medyanın yeni trendi tehlike saçıyor: Fazla vitamin organlara zarar verebilir

Yağda Çözünen Vitaminlerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her vitaminin fazlasının zararsız olduğu düşüncesi doğru değil. Özellikle A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen yapıları nedeniyle vücutta depolanabiliyor. Bu vitaminlerin uzun süre yüksek dozlarda alınması çeşitli organlarda birikime ve toksik etkilere neden olabiliyor.

Örneğin aşırı D vitamini kullanımı kandaki kalsiyum seviyesini yükselterek böbreklerde hasara yol açabilirken, yüksek miktarda A vitamini karaciğer sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.