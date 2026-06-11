Uzmanlara göre bilinçsiz takviye kullanımı, fayda sağlamaktan çok ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.
Sosyal medyanın yeni trendi tehlike saçıyor: Fazla vitamin organlara zarar verebilir
Sosyal medyada hızla yayılan “vitaminmaxxing” akımı, sağlık uzmanlarının dikkatini çekmiş durumda. Bağışıklığı güçlendirmek, enerjiyi artırmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla yüksek dozda vitamin ve mineral takviyesi kullanmayı teşvik eden bu trend, sanıldığı kadar güvenli olmayabilir.Cemile Kurel
Vitaminmaxxing Nedir?
Son dönemde özellikle sosyal medya platformlarında popüler hale gelen vitaminmaxxing, çeşitli vitamin ve mineralleri yüksek miktarlarda tüketerek daha sağlıklı ve enerjik olma hedefini temel alıyor. Ancak uzmanlar, kişisel ihtiyaçlar belirlenmeden kullanılan takviyelerin beklenen yararı sağlamadığı gibi sağlık açısından risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor.
Yağda Çözünen Vitaminlerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Her vitaminin fazlasının zararsız olduğu düşüncesi doğru değil. Özellikle A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen yapıları nedeniyle vücutta depolanabiliyor. Bu vitaminlerin uzun süre yüksek dozlarda alınması çeşitli organlarda birikime ve toksik etkilere neden olabiliyor.
Örneğin aşırı D vitamini kullanımı kandaki kalsiyum seviyesini yükselterek böbreklerde hasara yol açabilirken, yüksek miktarda A vitamini karaciğer sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.
C ve B Vitaminleri Hakkında Yanlış Bilinenler
Toplumda yaygın olan "Ne kadar çok C vitamini alırsam o kadar az hasta olurum" düşüncesi bilimsel olarak tam anlamıyla desteklenmiyor.
C vitamini bağışıklık sisteminde rol oynasa da yüksek doz kullanımın soğuk algınlığını kesin olarak önlediğine dair güçlü kanıtlar bulunmuyor. Üstelik aşırı tüketim mide sorunları ve böbrek taşı riskini artırabiliyor.
B vitaminleri için de benzer bir durum söz konusu. Vücutta eksiklik yoksa alınan ek B vitamini, enerji seviyelerini mucizevi şekilde yükseltmiyor ve çoğu zaman beklenen etkiyi göstermiyor.
Takviye Kullanımı Herkes İçin Gerekli Mi?
Uzmanlara göre dengeli ve çeşitli beslenen sağlıklı bireylerin büyük bölümü ek vitamin desteğine ihtiyaç duymuyor. Bununla birlikte hamileler, vegan bireyler, yaşlılar veya belirli sağlık sorunları bulunan kişilerde doktor önerisiyle takviye kullanımı gerekli olabiliyor.
Önemli olan, vitaminleri rastgele değil, ihtiyaç doğrultusunda ve uygun dozlarda kullanmak. Çünkü sağlık söz konusu olduğunda daha fazlası her zaman daha iyi anlamına gelmiyor.