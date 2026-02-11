Sosyal medyanın yeni sağlık trendi: Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?

Karaciğer “detoksu” konusu da çoğunlukla abartılıyor. Karaciğer zaten vücudun doğal detoks organı. Onu desteklemenin en etkili yolu; dengeli beslenmek, alkol tüketimini sınırlamak, sağlıklı kiloyu korumak ve düzenli egzersiz yapmak. Zeytinyağının içerdiği melatonin miktarı ise uykuyu belirgin biçimde etkileyecek düzeyde değil.

Özetle, bu karışım zararlı görünmese de mucizevi bir çözüm olarak değerlendirilmemeli. Sağlıklı bir yaşam tarzının yerini tek başına hiçbir “shot” tutamaz.