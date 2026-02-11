Yeniçağ Gazetesi
11 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
Sosyal medyanın yeni sağlık trendi: Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?

Sosyal medyanın yeni sağlık trendi: Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?

Sosyal medyada son dönemin en çok konuşulan sağlık trendlerinden biri, yatmadan önce içilen zeytinyağı ve limon karışımı. Bu karışımın sindirimi rahatlattığı, cilde ışıltı verdiği ve daha kaliteli bir uykuya yardımcı olduğu söyleniyor. Peki bu karışım gerçekten etkili mi?

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Sosyal medyanın yeni sağlık trendi: Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu? - Resim: 1

Soğuk sıkım sızma zeytinyağı ve taze limon suyu aslında uzun yıllardır sağlıklı beslenmenin temel taşları arasında yer alıyor. Salataların ötesine geçerek geceye özel bir ritüelin parçası hâline geldi. İddiaya göre bu iki güçlü besin bir araya geldiğinde antioksidan yönü yüksek, vücudu nazikçe destekleyen bir karışımı ortaya çıkarıyor.

1 12
Sosyal medyanın yeni sağlık trendi: Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu? - Resim: 2

AKŞAM SAATLERİNDE NEDEN ÖNERİLİYOR?

Bu karışımın özellikle yatmadan önce tüketilmesi tavsiye ediliyor. Gerekçe ise sindirimi desteklemesi ve gece boyunca vücudun kendini yenileme sürecine katkı sağlayabileceği öne sürülüyor.

2 12
Sosyal medyanın yeni sağlık trendi: Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu? - Resim: 3

Zeytinyağı bağırsakları kayganlaştırarak geçişi kolaylaştırabilirken, limon suyu mide asidini uyararak sindirim sürecine destek olduğu söyleniyor. Bu karışım birlikte alındıklarında ise akşam yemeği sonrası oluşan doluluk hissini hafifletebileceği ve daha konforlu bir uykuya zemin hazırlayabileceği ileri sürülüyor.

3 12
Sosyal medyanın yeni sağlık trendi: Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu? - Resim: 4

Ayrıca bu karışımın:

Bağırsak düzenini destekleyebileceği

Zaman zaman görülen kabızlığa yardımcı olabileceği

Vücudun doğal detoks süreçlerine katkı sağlayabileceği

Karaciğer fonksiyonlarını destekleyebileceği iddia ediliyor.

4 12
Sosyal medyanın yeni sağlık trendi: Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu? - Resim: 5

KALP, CİLT VE EKLEM SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

Zeytinyağı; anti-inflamatuar bileşenleri sayesinde kalp sağlığı ve dengeli kolesterol seviyeleriyle ilişkilendiriliyor. Limon ise C vitamini ve bitkisel antioksidanlar açısından zengin. Bu nedenle karışımın:

5 12
Sosyal medyanın yeni sağlık trendi: Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu? - Resim: 6

Kardiyovasküler sistemi destekleyebileceği

Eklem konforuna katkı sunabileceği

Cildin daha aydınlık görünmesine yardımcı olabileceği

öne sürülüyor.

6 12
Sosyal medyanın yeni sağlık trendi: Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu? - Resim: 7

Zeytinyağının, özellikle Akdeniz tipi beslenmenin bir parçası olduğunda kalp sağlığı açısından faydalı olduğu güçlü araştırmalarla destekleniyor. Bazı çalışmalar sızma zeytinyağının bağırsak hareketlerini artırabileceğini ve kabızlık üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor.

7 12
Sosyal medyanın yeni sağlık trendi: Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu? - Resim: 8

Limon suyuna gelince; içerdiği C vitamini kolajen üretimi ve bağışıklık sistemi için gerekli. Gece tüketilen küçük miktardaki limon suyunun, yeterli C vitamini alan bir kişide ekstra bir fark yaratacağına dair güçlü kanıtlar bulunmuyor.

8 12
Sosyal medyanın yeni sağlık trendi: Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu? - Resim: 9

Karaciğer “detoksu” konusu da çoğunlukla abartılıyor. Karaciğer zaten vücudun doğal detoks organı. Onu desteklemenin en etkili yolu; dengeli beslenmek, alkol tüketimini sınırlamak, sağlıklı kiloyu korumak ve düzenli egzersiz yapmak. Zeytinyağının içerdiği melatonin miktarı ise uykuyu belirgin biçimde etkileyecek düzeyde değil.

Özetle, bu karışım zararlı görünmese de mucizevi bir çözüm olarak değerlendirilmemeli. Sağlıklı bir yaşam tarzının yerini tek başına hiçbir “shot” tutamaz.

9 12
Sosyal medyanın yeni sağlık trendi: Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu? - Resim: 10

Nasıl Tüketilir?

Mide hassasiyeti, gastrit ya da reflü sorunu olmayanlar için tarif oldukça basit:

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Karıştırın ve yatmadan önce için. Tadını yoğun bulursanız yarım bardak su ekleyerek seyreltebilirsiniz.

10 12
Sosyal medyanın yeni sağlık trendi: Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu? - Resim: 11
11 12
Sosyal medyanın yeni sağlık trendi: Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu? - Resim: 12
12 12
Kaynak: Haber Merkezi
