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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Y.S. ve G.S. isimli şahısların sosyal medya hesaplarında silah fotoğrafları paylaştıkları tespit edildi. İkametlerinde silah bulundurabilecekleri değerlendirilen şahıslarla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise; 2 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek, 69 adet kartuş, 4 adet fişek, 22 adet kurusıkı fişeği, 1 adet av tüfeği şarjörü ve 1 adet kelepçe ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi.