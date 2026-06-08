Sosyal medyadan görüp yolca koyuldular... Kaybolunca ekipler seferber oldu

Olay, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Kaplan Kapanı Mevkii'nde bulunan ve son dönemlerde sosyal medya da içerik üreticiler ve doğa gezginleri tarafından görüntüleri sıkça paylaşılan Kral Havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada Kral Havuzuna giden maceraperestlerin çektiği videoları gören A. K. ve henüz ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile birlikte hafta sonu kamp yapmak ve video çekmek için Korkuteli'nden yola çıkarak Kral Havuzunun bulunduğu Hisarçandır Mahallesine geldi. Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye gelen A.K. ve arkadaşı araçları ile gidebilecekleri noktaya kadar gittikten sonra yola yaya olarak devam etti.