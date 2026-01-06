Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya performans analizi olan SocialBrands, markaların faaliyetlerini detaylı şekilde değerlendirerek 1-31 Aralık dönemine ait verileri inceledi ve sıralamaları açıkladı.
Sosyal medyada zirvedeki markalar açıklandı: İşte ilk 3 sıra
Her ay sosyal medya performans sıralamasını yayınlayarak dijital rekabette öne çıkan markaları duyuran SocialBrands’in Ocak ayı sonuçları belli oldu!
SocialBrands sayesinde sosyal medya performansınızı tüm markalar arasında olduğu gibi sektör ve alt sektör bazında özel sıralamalarla aylık olarak ayrıntılı takip edebilirsiniz.
Markalar sosyal medya başarılarını ölçmek için SocialBrands’i tercih ediyor!
Ocak ayı değerlendirmesinde binlerce sosyal medya hesabı ve milyonlarca içerik detaylı olarak incelendi. Aralık döneminde markaların Facebook, X ve Instagram platformlarındaki takipçi sayıları, büyüme oranları, paylaşılan içerikler ve elde edilen etkileşimler gibi pek çok veri, SocialBrands algoritmasıyla analiz edilerek en başarılı markalar tespit edildi.
SocialBrands’in büyük veri temelli kapsamlı analizine göre Ocak ayında en başarılı marka Aselsan oldu!
Zirvedeki isimler: Aselsan, Baykar ve NetflixAselsan, markaların Facebook, X ve Instagram’daki performans puanlarının ortalamasına dayalı SocialBrands Ocak Ayı Top100 listesinin birinci sırasında yer aldı.
Savunma sanayisi teknolojilerine odaklanan iletişim stratejisini Aralık ayında da devam ettiren marka, Tayfun füzesi paylaşımında kullandığı “Anlamaya çalışma, hisset” mesajıyla büyük etkileşim yakaladı.
Baykar, savunma sanayisindeki ileri teknolojilerini anlatan içeriklerle güçlü performansını sürdürerek listede ikinci sıraya yerleşti.
Özellikle F-16 ve Kızılelma’nın uçuş sürecini konu eden film, ay boyunca sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini topladı.
Aralık boyunca Stranger Things’in final sezonuna dair iletişim çalışmalarıyla yüksek etkileşim elde ederek dikkat çekti.
SocialBrands’in güncel verilerine göre sosyal medyanın ilk 10 markası şöyle:
ASELSAN
BAYKAR
Disney+
BKM
ROKETSAN A.Ş
TABİİ
ENGLİSH HOME
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI VE TEK SOSYAL MEDYA ENDEKSİ: SOCIALBRANDS!
Web ve sosyal medya izleme platformu BoomSonar (www.boomsonar.com/tr) (www.boomsonar.com/tr) teknolojisiyle desteklenen SocialBrands, 2016’dan beri Türkiye’deki markaların sosyal medya performansını ölçümlemeye devam ediyor.
Sadece takipçi sayısı veya etkileşim gibi tek bir kritere bağlı kalmayan, sosyal medyanın tüm dinamiklerini dikkate alan benzersiz algoritmasıyla SocialBrands, markalara şeffaf ve objektif bir değerlendirme sağlıyor.
Marka hesaplarından toplanan veriler; takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşım sayısı, paylaşım türleri, etkileşim miktarı, etkileşim türleri, sayfa detayları, etiket ve mention kullanımı gibi 30’dan fazla kritere göre analiz ediliyor. Farklı ağırlıklara sahip bu kriterlerin yanı sıra markalar, kendi sektörlerinin performansıyla da karşılaştırılıyor.