Sosyal medyada yayılan bir iddianın daha doğru olmadığı ortaya çıktı. Sosyal medya X hesaplarından birinde paylaşılan görüntülerde "Türk- F16 pilotları karayollarında iniş kalkış operasyon tatbikatı yapıyor" içeriğiyle paylaşılan videonun Türkiye'de değil Endonezya'da çekildiği ortaya çıktı.

Teyit Org tarafından söz konusu paylaşıma ilişkin yapılan açıklamada bilginin doğru olmadığı söylenerek şunlar yer aldı:

Karayoluna iniş yapan F-16 videosu Türkiye’de mi kaydedildi?

ANALİZ SONUCU

Yanlış

Bulgular

Video Türkiye değil Endonezya'da kaydedilmiş.

Videonun orijinali CNN Endonezya tarafından 12 Şubat'ta paylaşılmış.

Endonezya Hava Kuvvetleri iki ayrı uçağın katıldığı otoyola inme tatbikatı yapmış.

Tatbikat Lampung bölgesindeki bir otoyolda yapılmış.

Tatbikatta acil durumlarda sivil yapıların kullanılması test edilmiş.

Videoda yer alan askeri personellerin üzerinde Endonezya ordusuna ait işaretler var.

Türkiye’de de gündem sıcak.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 tipi savaş uçağın 25 Şubat’ta düştü ve pilot hayatını kaybetti.