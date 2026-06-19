İddiaya göre kurutma makinesine eklenecek birkaç buz küpü, kıyafetlerdeki kırışıklıkların büyük ölçüde azalmasına yardımcı oluyor.
Sosyal medyada viral oldu: Bu buz küpü hilesi kırışıklıkları dakikalar içinde açıyor
Yaz aylarında ütü yapmak birçok kişi için zahmetli ve bunaltıcı bir iş haline geliyor. Ancak son dönemde sosyal medyada hızla yayılan pratik bir yöntem, kırışık kıyafetlerle mücadelede dikkat çekici bir alternatif sunuyor.Cemile Kurel
KURUTMA MAKİNESİNDEKİ BUZ KÜPÜ HİLESİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Kurutma makinesine yerleştirilen 3-4 adet buz küpü, makine çalışırken oluşan sıcaklık sayesinde kısa sürede eriyor. Ortaya çıkan nem ve buhar, tambur içinde dolaşarak kumaş liflerinin gevşemesine yardımcı oluyor. Böylece kıyafetler kururken aynı zamanda buhar etkisi görüyor ve kırışıklıkların önemli bir kısmı açılıyor.
Özellikle hafif ve orta seviyedeki kırışıklıklarda etkili olduğu belirtilen bu yöntem, ütüye ayrılan zamanı azaltmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.
BU YÖNTEM NASIL UYGULANIR?
Daha etkili sonuç almak için öncelikle kurutma makinesini aşırı doldurmamak gerekiyor. Buharın kıyafetlerin arasında rahatça dolaşabilmesi için tamburda yeterli boşluk bırakılması tavsiye ediliyor.
Ardından kurutma programını başlatmadan hemen önce çamaşırların üzerine 3 veya 4 adet buz küpü yerleştiriliyor. Yüksek ısıda çalışan bir program seçilmesi, buzların hızla buharlaşmasını sağlayarak yöntemin etkisini artırıyor.
Program sona erdiğinde kıyafetlerin bekletilmeden makineden çıkarılması da önemli. Sıcakken askıya asılan giysiler, daha düzgün bir görünüm kazanıyor.
HANGİ KUMAŞLARDA DAHA ETKİLİ?
Buz küpü yöntemi; pamuklu tişörtler, gömlekler, elbiseler, nevresim takımları ve keten karışımlı kumaşlarda daha başarılı sonuçlar verebiliyor. Buna karşılık kalın kışlık kıyafetler, ağır kumaşlar ve bazı yünlü ürünlerde etkisi daha sınırlı kalabiliyor.
Ütü yapmaya ayırdığı zamanı azaltmak isteyenler için bu pratik yöntem, özellikle sıcak havalarda dikkat çeken alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.