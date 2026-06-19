Sosyal medyada viral oldu: Bu buz küpü hilesi kırışıklıkları dakikalar içinde açıyor

Özellikle hafif ve orta seviyedeki kırışıklıklarda etkili olduğu belirtilen bu yöntem, ütüye ayrılan zamanı azaltmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

BU YÖNTEM NASIL UYGULANIR?

Daha etkili sonuç almak için öncelikle kurutma makinesini aşırı doldurmamak gerekiyor. Buharın kıyafetlerin arasında rahatça dolaşabilmesi için tamburda yeterli boşluk bırakılması tavsiye ediliyor.