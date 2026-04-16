Yeniçağ Gazetesi
16 Nisan 2026 Perşembe
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Sağlık Sosyal medyada viral olan gece içeceği: Gerçekten işe yarıyor mu?

Son zamanlarda özellikle yurt dışında popülerlik kazanan “gece içeceği” trendi, Türkiye’de de dikkat çekmeye başladı. Akşam yemeğini biraz fazla kaçıranlar ya da sabah şişkinlik hissiyle uyanmak istemeyenler için önerilen bu karışım, gece boyunca sindirimi destekliyor. Bu karışımın içinde neler var?

Mehmet Ertaş Derleyen: Mehmet Ertaş
Haberi Paylaş
Oldukça basit malzemelerle hazırlanan bu içecek, gece tüketildiğinde sabah daha hafif hissetmeye yardımcı olabilir. Özellikle ödem ve şişkinlik şikâyeti yaşayanlar için destekleyici bir alternatif olarak görülüyor.

1 7
GECE TÜKETİLEN SİNDİRİM DESTEKLEYİCİ KARIŞIM

Bu tarifin öne çıkmasının nedeni, içerdiği doğal bileşenlerin sindirime katkı sağlaması ve vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcı olabilmesidir. Portakal ve limonun ferahlatıcı etkisi, karanfil ve tarçın gibi baharatların sindirim üzerindeki destekleyici rolüyle birleşince ortaya hem lezzetli hem de pratik bir içecek çıkıyor.

2 7
Malzemeler

Taze sıkılmış portakal suyu

Birkaç dilim limon veya taze sıkılmış limon suyu

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı karanfil

1 adet çubuk tarçın (isteğe bağlı)

3 7
Hazırlanışı

Su, portakal suyu, limon, karanfil ve isteğe bağlı olarak tarçını bir cezveye alın. Karışımı kaynatın ve ardından biraz ılımaya bırakın. Süzdükten sonra yatmadan önce tüketebilirsiniz.

Düzenli tüketildiğinde bu içecek, sindirimi destekleyerek şişkinlik hissinin azalmasına katkı sağlayabilir. Ancak tek başına mucizevi bir çözüm olmadığını unutmamak gerekir.

4 7
NEDEN BU KARIŞIM?

Karanfil: Sindirimi destekler, mideyi rahatlatabilir.

5 7
Limon & portakal: C vitamini içerikleriyle bağışıklığa katkı sağlar.

6 7
Tarçın: Kan şekeri dengesine yardımcı olabilir ve tatlı isteğini azaltabilir.

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro