Oldukça basit malzemelerle hazırlanan bu içecek, gece tüketildiğinde sabah daha hafif hissetmeye yardımcı olabilir. Özellikle ödem ve şişkinlik şikâyeti yaşayanlar için destekleyici bir alternatif olarak görülüyor.
Sosyal medyada viral olan gece içeceği: Gerçekten işe yarıyor mu?
Son zamanlarda özellikle yurt dışında popülerlik kazanan “gece içeceği” trendi, Türkiye’de de dikkat çekmeye başladı. Akşam yemeğini biraz fazla kaçıranlar ya da sabah şişkinlik hissiyle uyanmak istemeyenler için önerilen bu karışım, gece boyunca sindirimi destekliyor. Bu karışımın içinde neler var?Derleyen: Mehmet Ertaş
GECE TÜKETİLEN SİNDİRİM DESTEKLEYİCİ KARIŞIM
Bu tarifin öne çıkmasının nedeni, içerdiği doğal bileşenlerin sindirime katkı sağlaması ve vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcı olabilmesidir. Portakal ve limonun ferahlatıcı etkisi, karanfil ve tarçın gibi baharatların sindirim üzerindeki destekleyici rolüyle birleşince ortaya hem lezzetli hem de pratik bir içecek çıkıyor.
Malzemeler
Taze sıkılmış portakal suyu
Birkaç dilim limon veya taze sıkılmış limon suyu
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı karanfil
1 adet çubuk tarçın (isteğe bağlı)
Hazırlanışı
Su, portakal suyu, limon, karanfil ve isteğe bağlı olarak tarçını bir cezveye alın. Karışımı kaynatın ve ardından biraz ılımaya bırakın. Süzdükten sonra yatmadan önce tüketebilirsiniz.
Düzenli tüketildiğinde bu içecek, sindirimi destekleyerek şişkinlik hissinin azalmasına katkı sağlayabilir. Ancak tek başına mucizevi bir çözüm olmadığını unutmamak gerekir.
NEDEN BU KARIŞIM?
Karanfil: Sindirimi destekler, mideyi rahatlatabilir.
Limon & portakal: C vitamini içerikleriyle bağışıklığa katkı sağlar.
Tarçın: Kan şekeri dengesine yardımcı olabilir ve tatlı isteğini azaltabilir.