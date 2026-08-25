Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul ve otomotiv sektöründe şeffaflığı sağlamak adına yürürlüğe koyduğu Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı. Yılın başında uygulamaya giren ve yalnızca ilan sitelerini değil, işletmelerin sosyal medya faaliyetlerini de kapsayan düzenlemelere uymayan emlakçı ile oto galerilere yönelik yaptırımlar hayata geçirildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDA LİNK VE FİYAT BİLGİSİ ZORUNLU HALE GELDİ

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede; ev, araba, arsa veya iş yeri satışı gerçekleştiren emlak ve galeri işletmelerinin sosyal platformlardaki paylaşımlarında EİDS onaylı ilan linkini ve net fiyat bilgisini belirtmelerinin zorunlu olduğu ifade edildi. Kurallar bireysel kişisel paylaşımları kapsamazken, işletmelerin "Fiyat için DM atın" veya "Fiyat bilgisi için özelden iletişime geçebilirsiniz" gibi ifadelerle fiyat gizlemesi mevzuata aykırı işlem olarak değerlendiriliyor. Örneğin bir oto galerinin sosyal mecralarda paylaşacağı satılık araç görsellerinin yanında doğrulanmış ilan bağlantısını ve satış bedelini açıkça göstermesi gerekiyor.

MEVZUATA UYMAYAN İŞLETMELERİN HESAPLARI ERİŞİME KAPATILIYOR

Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen 42 emlak işletmesi ile 40 oto galeriye idari para cezası kesildi. İşletme başına 100 bin TL olmak üzere toplamda 8,2 milyon TL ceza uygulayan Ticaret Bakanlığı, cezai işlemlere ek olarak mevzuatı ihlal eden profillerin Meta tarafından erişime engelleneceğini bildirdi.