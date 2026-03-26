Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden suç ve suçluyu öven paylaşımlar yapan kişiler tespit edildi.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen soruşturmalarda, şüphelilerin sosyal medya hesapları aracılığıyla suç örgütü propagandası yaptığı, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

DİJİTAL MECRALAR 'OPERASYON SAHASI' OLDU

Güvenlik birimleri, şüphelilerin sosyal medyayı örgütsel faaliyetlerini yaymak, suç örgütleri arasındaki rekabeti dijital ortama taşımak ve suç faaliyetlerini normal göstermek için kullandığını tespit etti.

Ayrıca kapalı iletişim platformlarında kurulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye yönelik ilanlar verildiği ve bu tür faaliyetlerin organize şekilde yürütüldüğü ortaya çıkarıldı.

TEHDİT İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

İncelemelerde, şüphelilerin motosiklet üzerinde maskeli ve silahlı görüntüler paylaştığı, “sadece ölüler görür” gibi ifadelerle tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Elde edilen bulguların ardından 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 358 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 AK-47 tüfek ve 87 fişek, 1 G1 piyade tüfeği ve 124 fişek, 39 ruhsatsız tabanca, 17 kurusıkı tabanca, 30 av tüfeği, 4 bin 630 fişek ile 11 bin 143 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.