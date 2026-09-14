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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden silah ve mühimmat paylaşımları yaptığı tespit edilen bir şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI TAKİBE ALINDI

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri A.Ö. isimli şahsın sosyal medya üzerinden silah ve mühimmatlarla ilgili paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

EVİNDEN RUHSATSIZ TÜFEK VE 55 MERMİ ÇIKTI

Adreste yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, 55 mermi ve bıçak ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.