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Kaynak: AA / DHA / İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletle yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medya hesabında paylaşan sürücüye ağır yaptırım uygulandı. Sanal devriye çalışmaları sırasında tespit edilen görüntüler üzerine kimliği belirlenen E.Ö. hakkında hem adli işlem başlatıldı hem de 47 bin 385 lira idari para cezası kesildi.

SANAL DEVRİYE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, bir sürücünün seyir halindeki motosiklet üzerinde ayağa kalktığı ve tek eliyle görüntü çektiği anlar tespit edildi.

Yapılan incelemede görüntülerdeki sürücünün E.Ö. olduğu belirlendi.

EHLİYETİNE EL KONULDU, MOTOSİKLETİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis ekipleri, sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlattı. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında E.Ö.'ye 47 bin 385 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulanan yaptırımlar kapsamında sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, akrobatik hareketlerin yapıldığı motosiklet de 60 gün trafikten men edildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATANLARA YAKIN TAKİP

Emniyet yetkilileri, sosyal medya üzerinden paylaşılan tehlikeli sürüş görüntülerinin de denetlendiğini belirterek, trafik güvenliğini tehlikeye atan benzer ihlallere karşı sanal devriye ve saha denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.