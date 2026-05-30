İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden yaşı küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Yapılan incelemelerde mağdur çocuğun 2015 doğumlu A.A. olduğu belirlenirken, olayla bağlantılı olarak anne G.A. ve baba Y.A. şüpheli olarak tespit edildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Savcılığın talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında anne G.A. gözaltına alınırken, baba Y.A.’nın ise çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde mağdur çocuk, gerekli adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi.

KORUMA TEDBİRLERİ UYGULANIYOR

Yetkililer, çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına ve gerekli koruma tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan olayla ilgili dijital materyallere el konulurken, içeriklerin paylaşımında rolü olabilecek başka şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla kapsamlı inceleme başlatıldı.

Soruşturmanın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet birimlerince çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.