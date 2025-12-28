Iğdır'da sosyal medyadan IŞİD'i öven şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütünün sosyal medya platformlarındaki etkinliklerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan çalışmalarda, Iğdır’da yaşayan N.K. isimli şüphelinin sosyal medya üzerinden IŞİD'i övdüğü ve Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağılayıcı paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla evinde yakalanıp gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda, çok sayıda materyale el konuldu.