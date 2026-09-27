Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Gazetecilik en çetin dönemini yaşıyor.

“Ne oluyor?” sorusuna yanıt vermenin en zor olduğu dönemi yaşıyoruz.

Fon skandalı patlıyor, “kimler var?” diyebilmek güç!

Bir emekli polis memuru Anayasa Mahkemesi önünde canına kıyıyor, “söz bitti” demek suç!

Günbegün sosyal medyada hesaplar kapanıyor.

Tefrika halinde yayınlanıyor, “bugün bu kadar kişinin X (eski adıyla Twitter) hesabı kapandı” diye…

“Ne oluyor?” diye soruyor herkes birbirine…

Belki de Tarık Akan’ın o repliğinde saklı her şey…

2004 yılında Tarık Akan, “Vizontele Tuuba” filminin başrollerinden biriydi.

Tarık Akan bu filmde, kütüphanesi olmayan bir kente kütüphane müdürü olarak sürülmüş “Güner” karakterini canlandırmıştı.

1980’leri konu edinen filmde, kentin sağcı ve solcu gençleri kavga ettikten sonra belediye başkanı ile birlikte Kütüphane Müdürü Güner Bey de (Tarık Akan) jandarma komutanına giden heyette yer almıştı. Aralarında şöyle bir diyalog geçer:

Jandarma Komutanı: Demek kütüphane müdürüsünüz.

Tarık Akan: Evet.

Jandarma Komutanı: Ne tür kitaplar okutuyorsunuz millete?

Tarık Akan: Henüz hiçbir kitabımız yok.

Jandarma Komutanı: Güzel… O zaman endişelenmeye gerek yok, orayı siz bile idare edebilirsiniz.

Tarık Akan “Henüz hiçbir kitabımız yok” sözlerinden sonra bir gazeteci dostundan kitap çağrısı yapmasını istemiş ve haftalar sonra kamyon dolusu kitap gelmişti.

HER ENGELİ ORTADAN KALDIRIRSANIZ SİZ Mİ KAZANMIŞ OLURSUNUZ?

Ülke hızla seçime gidiyor.

2027 yılında seçim öngörülürken AK Partili bazı isimler ise 2028’e sarkabileceğini söylüyor.

Her ne olursa olsun, bir ila bir buçuk yıl içerisinde bir seçim yapılacak.

Toplum, seçime odaklanmış durumda.

Siyasetçiler, istifa ediyor, iktidar partisine katılıyor.

Muhalefetin kazandığı belediyeler, tutuklamalar ve istifalardan sonra iktidar partisine geçiyor.

Ülkede skandallar gün yüzüne çıkıyor ve gazeteciler, medya olan biteni yazıyor, tutuklamalar ya da sosyal medya hesaplarına yasaklar!

İnsanlık tarihinde ne kadar yol alınsa da değişmeyen şey iktidarların refleksleri…

Karşınıza çıkabilecek tüm adayları, aday olamayacak hale getirirseniz siz mi kazanmış olursunuz?

Ülkedeki tüm krizleri topluma duyuran herkesin sesini kısarsanız, medyayı susturursanız, ülkedeki tüm skandallar hiç yaşanmamış mı olur?

Bir insan 7’sinde ne ise 70’inde de odur, deriz değişmeyenleri konuşurken…

İnsanlık tarihinde de bu böyledir. İnsanlığın gelişimi, modernleşme yüz yıllar geçse de çağdışı yöntemlerden kurtulamaz.

Hala daha fazlası için öldürüyoruz, hala güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz.

Gözümüzün önündeki savaşlar, tarih kitaplarındaki savaşlardan daha çok acı ve vahşet barındırıyor, farkında mıyız?

Ancak yüz yıl sonra bugünleri okuyan gençler çok acı şekilde farkında olacak elbet!

“Kral çıplak” diyebilmek hala çok mümkün değil ya da diyenin başına gelenler pek değişmedi!

YARININ SANDIĞINI GEÇMİŞ TECRÜBEDEN ÖĞRENELİM

Bir insan 7’sinde ne ise 70’inde de odur, sözünden yola çıkarak bir sandık hikayesini hatırlayalım.

Yıl 1976.

Fatih’teki Milli Selamet Partisi il binasının ikinci katında İl Gençlik Kongresi hazırlığı yapılıyor.

Mevcut başkan, görevi bırakıyor. Yeni başkan seçilecek.

Başkanlık yarışında üç aday var: Hulusi Zülfikar, Recep Tayyip Erdoğan ve Ali Osman Emrehan.

İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları toplantıya çağrılıyor. Oylama yapılmasına karar veriyorlar. Yapılan oylamada il teşkilatının desteklediği aday Hulusi Zülfikar, en fazla oyu alıyor. Oradaki herkes kendisini tebrik eder. Başkan belli olmuştur. Yarın yapılacak seçim, formaliteden ibarettir.

Kongre Başkanlığı koltuğunda Kadir Mısıroğlu oturuyordu.

Adaylardan ilk sözü, Ali Osman Emrehan aldı ve Erdoğan lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Yönetim ve örgüt Erdoğan’ı istemese de o kongreden Erdoğan “birinci” çıktı!

Peki, Erdoğan nasıl MSP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı olmuştu?

Bu sorunun yanıtını Erdoğan’ın “Abi” diye seslendiği Yakup Kaldırım vermişti.

Erdoğan için 22 oyu cebine attığını ve böylelikle seçimin 2 fark ile kazanıldığını itiraf etmişti.